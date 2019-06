GroenLinks wil overleg burgemeester en eigenaren grote daken over zonnepanelen

Op de Hermitage liggen al zonnepanelen. Zie zijn vanaf de straat en vanuit de binnentuin niet te zien. Beeld ANP

In een gesprek in de ambtswoning moet de burgemeester een dringend beroep doen op de bezitters van de grootste daken in de stad, vindt GroenLinksraadslid Jasper Groen. Door hun dak beschikbaar te stellen, kunnen ze volgens Groen hun bijdrage leveren aan de energietransitie.

Hij noemt het een schande dat nog daken onbenut blijven, gezien de ‘klimaatcrisis’. En dan vooral omdat de gemeente al veel heeft gedaan om eigenaren van dit soort grote daken alle beslommeringen voor de aanleg van zonnepanelen uit handen te nemen.

Daarvoor hebben de gemeente en netwerkbedrijf Alliander de Zoncoalitie opgericht. Deze organisatie helpt grote vastgoedeigenaren aan een gunstig aanbod voor de aanleg van zonnepanelen, een haalbaarheidsstudie en alle mogelijke vergunningen en subsidies. En met succes: inmiddels is via de Zoncoalitie zo’n 10 MW aan zonnepanelen geplaatst in Amsterdam. Dan gaat het om ruim 30.000 zonnepanelen, onder meer op 32 gemeentegebouwen, Artis, de brandweer, het Okurahotel en Nissan.

‘Geen prioriteit’

Maar veel andere eigenaren van grote daken tonen nog weinig belangstelling of komen maar niet tot een besluit over zonnepanelen op hun daken. Dat is weliswaar rendabel, maar ook complex, legt Alex Mühring van de Zoncoalitie uit. Het staat ver af van waar de eigenaren van de daken dagelijks mee bezig zijn: winst maken. “De zonnepanelen hebben vaak geen prioriteit. Bedrijven zijn druk met andere zaken.”

Vandaar het voorstel van GroenLinks om de burgemeester in de strijd te werpen. Jasper Groen verwijst verder naar de achterstand die Amsterdam oploopt ten opzichte van de planning om in 2018 te komen aan 75 MW aan zonne-energie in Amsterdam. Eind vorig jaar stond de teller op 45 MW. Daarmee groeide het aantal zonnepanelen weliswaar snel - een jaar eerder was het nog 30 MW- maar lang niet snel genoeg.

Als reden voor de achterblijvende groei noemt het stadsbestuur dat de woningcorporaties minder snel overgaan op zonnepanelen dan gedacht. Verder ontbreekt het volgens de gemeente aan prioriteit bij dakeigenaren en duurt het lang voordat VVE’s een besluit nemen.

250 MW

Om op schema te komen voor het klimaatakkoord van Parijs wil Amsterdam in 2022 naar 250 MW. Om dat te halen moet het aantal zonnepanelen elk jaar toenemen met het aantal dat er nu ligt, rekent Mühring voor. “120 keer de Dam per jaar.”

Een gesprek op de ambtswoning onder leiding van de burgemeester kan dan zeker helpen, zegt hij. “Natuurlijk is de boodschap krachtiger als Femke Halsema die brengt, dan wanneer wij opbellen.” Maar als het aan hem ligt, wordt het meer een dialoog, dan dat grote vastgoedbezitters op het matje worden geroepen. “Een tweegesprek. Zodat het stadsbestuur zich ook bewust wordt van de complexiteit: waar lopen dakeigenaren tegenaan?”

De hoge ambities waarmaken zal niet gaan zonder medewerking van de grootste vastgoedeigenaren. “Bij de top 30 van grootste daken en vastgoedfondsen is zo’n 80 MW te halen.” Een deel is wel degelijk in beweging gekomen. Hiervan is al voor maar liefst 46 MW subsidie aangevraagd uit de SDE+, de subsidiepot voor duurzame energie van de rijksoverheid. “Het groeit spectaculair, maar de vraag is: is het spectaculair genoeg? Aan het stadsbestuur de taak om dit breder te agenderen.”