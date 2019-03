GroenLinks wil nieuw permanent festivalterrein in West

Het nieuwe terrein, bedoeld voor 15.000 festivalbezoekers, is volgens Pijpers vooral bedoeld om evenementen uit het Westerpark naar te kunnen verplaatsen. Door geluiddempende voorzieningen op het terrein hoopt hij de last voor omwonenden zo laag mogelijk te houden. Dinsdag wordt erover gestemd in de stadsdeelcommisie. Als het voorstel voldoende stemmen haalt komt het op de agenda van het college te staan.



Grote vraag buitenevenementen

"Er is een grote vraag in Amsterdam naar buitenevenementen," aldus Pijpers. "Maar er is geen enkel terrein dat hier uitsluitend voor bestemd of ingericht is. Buitenevenementen maken onderdeel uit van de stad. Momenteel worden evenementen georganiseerd in bestaande parken. Een permanent terrein kan de parken ontlasten."



N1-terrein

Dit jaar kan het N1-terrein in de Westpoort voor het laatst gebruikt worden als festivalterrein. In de oorspronkelijke plannen zou dit terrein ingezet worden als permanent festivalterrein. Het college ziet toch van deze plannen af omdat het terrein in de toekomst nodig kan zijn voor bedrijven die plaats moeten maken voor woningbouw. Bijvoorbeeld de bedrijven die nu nog in Haven-Stad vlakbij Sloterdijk zitten.



Dit jaar krijgen omwonenden van het N1-terein nog met zeven festivals te maken. Maar ook wil de gemeente het terrein aan festival Awakenings verhuren dat in het weekend van 29 en 30 juni in Spaarnwoude plaats vindt.



Pendelbushalte

Frances de Waal, buurtbewoonster van het N1-terrein, is hier verbaasd over. "Awakenings wil het N-terrein gebruiken als pendelbushalte. Als gevolg daarvan zullen er 10.000 tot 15.000 mensen langs de woonwagens en de calamiteitenroute lopen.



Het geluid ontbreekt daar, maar met de mensen die langslopen ervaren ze ook overlast. Dat zullen voor het gevoel dan de achtste en negende festivaldag van de zomer zijn."