GroenLinks, VVD, D66 en PvdA vormen coalitie in Noord-Holland

Vrijdagmiddag zijn de onderhandelaars van de vier partijen het onder leiding van formateur Laura Bromet eens geworden. Bromet, tevens Kamerlid voor GroenLinks, spreekt van een laatste spannende dag onderhandelen. Woensdagmiddag wordt het akkoord gepresenteerd.

Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden. Daarvan zijn er twee van GroenLinks en VVD, de partijen die met allebei 9 zetels de grootste werden bij de verkiezingen in maart. PvdA en D66 leveren allebei één gedeputeerde.

De gesprekken over een nieuwe provinciebestuur schoten begin april meteen uit de startblokken met een eerste poging onder leiding van Forum voor Democratie. Dat was na een nek-aan-nekrace de grootste partij van de provincie geworden, met 700 stemmen meer dan GroenLinks. Maar een snelle inventarisatie onder leiding van informateur Hans Smits liep op niets uit. Volgens Smits waren er te veel inhoudelijke verschillen tussen Forum voor Democratie en de overige partijen in de Staten.

Bromet nam daarop het stokje over. Forum voor Democratie is intussen niet meer de grootste fractie in Provinciale Staten. Robert Baljeu, die geldt als een vertrouweling van de met partijleider Thierry Baudet gebrouilleerde partij-oprichter Henk Otten, werd vorige maand door Forum voor Democratie uit de fractie gezet. Forum voor Democratie heeft sindsdien 8 zetels. Baljeu vormt in zijn eentje de Fractie-Baljeu.