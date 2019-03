GroenLinks voorlopig grote winnaar met kwart stemmen

GroenLinks is met afstand de grootste partij geworden in Amsterdam. Dat bleek na het tellen van 89 procent van de stemmen. De partij kreeg bijna 24 procent van de stemmen. D66 werd tweede met 13,5 procent, blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. De PvdA staat derde met 11,3 procent.



GroenLinks haalde in 2015 nog 12,1 procent van de stemmen. D66 kwam toen uit op 20,5 procent en de PvdA op 15,2 procent. Nieuwkomer Forum voor Democratie bleef steken op 8,6 procent van de stemmen in de hoofdstad. Daarmee is het de zesde partij van Amsterdam.



De Partij voor de Dieren bleef Forum net voor met 8,8 procent. De VVD haalde overigens 10,7 procent van de stemmen. Dat was 13,5 procent.



De PVV zakte van 7,6 procent naar 3,5 procent. De opkomst was 53 procent tegen 43,6 procent vier jaar geleden.



