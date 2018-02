GroenLinks: via Amsterdam invloed op Lelystad Airport

De hoofdstad is aandeelhouder in Schiphol, de eigenaar van de lokale luchthaven in Flevoland.



Met dit voorstel wordt de opening van vliegveld Lelystad - die vooralsnog gepland staat voor april 2019, maar wellicht in de ijskast wordt gezet - onderdeel van de strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen, menen partijleider Jesse Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Rutger Groot Wassink.



'Onverantwoord'

Dinsdagavond houdt GroenLinks een bijeenkomst in Zwolle om te protesteren tegen de opening.



Groot Wassink noemt de groei van het aantal vliegbewegingen die daardoor ontstaat 'onverantwoord' en hij ziet voldoende steun in de toekomstige Amsterdamse raad om daar iets aan te doen.



"De plannen van Schiphol om een dependance te starten in Lelystad kunnen terecht rekenen op veel kritiek van omwonenden in Noord en Oost-Nederland. Vliegtuigen gaan jarenlang op een laag niveau overvliegen en cijfers over overlast blijken niet te kloppen of steeds weer nadeliger uit te pakken dan voorgesteld."



Van tafel

De gemeente Amsterdam bezit zo'n 20 procent van de aandelen van de Schiphol Group en Lelystad Airport is weer in handen van Schiphol.



GroenLinks wil dat Amsterdam die positie als mede-eigenaar aangrijpt om de plannen voor vliegveld Lelystad van tafel te krijgen. In 2006 wist de gemeente Amsterdam als aandeelhouder ook privatisering van Schiphol te voorkomen.



Klaver: "Groei van vliegverkeer is slecht voor het klimaat, de luchtkwaliteit, natuur en de rust van bewoners. Iedere keer wordt er net een andere rekentruc gekozen en worden de regels zo aangepast dat het vliegverkeer in Nederland verder mag groeien. Maar dit kabinet is niet de enige die over Schiphol beslist. Als de verandering in Den Haag uitblijft gaan wij hem lokaal voor elkaar boksen."



Lees ook: Vliegveld Lelystad kan druk op Schiphol niet verlichten