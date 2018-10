GroenLinks stelt voorwaarden aan doortrekken N/Z-Lijn

Dat zei Ernsting donderdagochtend tijdens een debat. De roep om het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol klinkt al jaren en wordt breed gedragen door het bedrijfsleven, KLM en de luchthaven zelf. Ook in het coalitieakkoord dat GroenLinks, PvdA, D66 en SP in juni sloten, staat het verlengen van de pas geopende lijn als een serieuze optie.



In de begroting voor 2019 is een post opgenomen die vooronderzoek financiert naar het doortrekken van de lijn, als onderdeel van het project 'internationale entree van Nederland'. Dit is een ambitieus plan om de Zuidas te verlengen in de richting van Schiphol, infrastructurele voorzieningen incluis.



Te snel

Maar dat gaat Ernsting, namens de grootste partij in de gemeenteraad, iets te snel. Het raadslid wijst op andere metroprojecten, zoals uitbreiding naar Haven-stad, het sluiten van de ringlijn, of de Oost-Westlijn, waar Amsterdamse reizigers veel meer baat bij zouden hebben.



"Is er een bereikbaarheidsprobleem op dit moment tussen Amsterdam en Schiphol?" vraagt Ernsting zich af. "Niet echt: er gaan tientallen treinen per dag heen vanaf Zuid of CS. Je bent er in een vloek en een zucht."