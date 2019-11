GroenLinks-raadslid De Jong: ‘geduwd en uitgescholden door ex-raadslid VVD’

Frank van Dalen (l) en Dorrit de Jong (r), omringd door studenten. Beeld Hala Naoum Néhmé

Dat gebeurde na een debat met verschillende raadsleden over collectieve woonvormen in de stad. Veel studenten in de zaal hadden vragen over de maatregelen aangaande de ‘verkamering’: het door verhuurders opdelen van huizen in verschillende kleine kamers, vaak bewoond door studenten, om zo hogere huurinkomsten te vergaren.

De coalitie zet per 1 januari 2020 een limiet op het aantal vergunningen per woonblok per wijk, om te voorkomen dat huizen, straten of buurten veranderen in jongerencomplexen.

De Jong was na afloop van het debat in gesprek met een groep studenten. “Toen kwam er een man aan die begon te schreeuwen dat hij verhuurder was en door onze regels niet genoeg huur kon vragen en moest stoppen. Na vijf minuten - een gesprek voeren was niet mogelijk - onderbrak ik hem en stelde voor naar de bar te gaan om verder te praten, zodat ik ook de studenten verder te woord kon staan. Ik liep naar mijn tas, hij kwam achter me aan en tikte me tegen mijn arm. Daarna duwde hij met twee handen tegen mijn schouders en riep: ‘Door jou kan ik niet verhuren, takkewijf!’ Toen heb ik hem gezegd dat ik niet verder met hem in gesprek zou gaan.”

Volgens De Jong, die aangeeft erg geschrokken te zijn, heeft de man uiteindelijk wel zijn excuses gemaakt.

De Jong kwam er later die avond, toen ze thuis was, pas achter dat het om voormalig gemeenteraadslid Frank van Dalen ging. Ze vond dat ze het voorval kenbaar moest maken. “Dat je fysiek wordt aangeraakt vanwege je politieke standpunt, nota bene door een ex-gemeenteraadslid, komt bij mij echt binnen. Dat gaat een grens over.”

Ze vindt het daarnaast vervelend dat ze de volgende keer tijdens een debat met flinke tegenstand misschien zal denken: zou iemand me weer gaan aanraken?

De Jong heeft besloten om geen aangifte te doen. Wel heeft ze Van Dalen laten weten dat ze met hem in gesprek wil om uit te leggen wat zijn actie met haar heeft gedaan.

Aandacht afleiden

VVD-gemeenteraadslid Hala Naoum Néhmé, die ook bij het debat aanwezig was, reageert op twitter op het incident: ‘Oh, wil GroenLinks zo de aandacht afleiden van de slechte regels die eraan zitten te komen voor studenten en starters? Kijk het is simpel, uitschelden en duwen mag niet, laat staan naar een volksvertegenwoordiger. Tegelijkertijd denk ik: ach, we doen soms allemaal not done dingen, niet waar?’

Oud VVD-gemeenteraadslid Van Dalen is overigens niet onomstreden. In 2011 trad hij af nadat bekend werd dat hij jarenlang zonder vergunning een hotel exploiteerde. Hij had daarover niet de waarheid gesproken.

Daarvoor, in 2008, eindigde zijn voorzitterschap van COC Nederland met grote financiële verliezen. De Gay Krant schreef toentertijd dat Van Dalen maandenlang een dubbelfunctie bekleedde: die van voorzitter en interim-manager, waarvoor hij zich vorstelijk liet betalen.

Frank van Dalen was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De persoon op de foto bleek een verhuurder (en oud-VVD-gemeenteraadslid) en heeft mij uitgescholden en geduwd. De studenten hadden inhoudelijke vragen. https://t.co/oFQ8iN9xzX — Dorrit de Jong (@DorritDeJong) 15 november 2019