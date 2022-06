GroenLinks passeert nummer 2: Zeeger Ernsting verkozen tot fractievoorzitter

Imane Nadif en Zeeger Ernsting. Beeld Sander van der Torren

Maandagavond werd bij GroenLinks gestemd over een nieuwe fractievoorzitter. Reden daarvoor is de stap van partijleider Rutger Groot Wassink, die weer als wethouder aan de slag gaat. Twee gegadigden hadden zich voor de functie aangemeld: de nummer twee van de partij, Imane Nadif (34), en Zeeger Ernsting (49), die op nummer drie staat.

Opvallend: Nadif haalde tijdens de laatste verkiezingen liefst 12.435 stemmen, terwijl Ernsting er met 694 stemmen bekaaid vanaf kwam. Nadif haalde zelfs meer stemmen dan partijleider Groot Wassink en leek daarmee ook het nieuwe uithangbord voor de partij te worden.

Maar voor de raadsleden binnen GroenLinks was het onvoldoende aanleiding om ook voor haar te kiezen. De uitslag werd 5-3 in het voordeel van Ernsting. Het is de vraag hoe deze uitslag bij de achterban van de partij valt, gezien de grote populariteit van Nadif. Partijleider Rutger Groot Wassink mocht niet meestemmen.

Zeeger Ernsting is al ruim zestien jaar actief in de Amsterdamse politiek en is sinds 2014 gemeenteraadslid. Daarvoor was hij vier jaar raadslid in stadsdeel Centrum en ook vier jaar politiek assistent van de stadsdeelvoorzitter in stadsdeel Centrum.

PvdA en D66

Bij de PvdA en D66 werd maandag ook bekendgemaakt wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. Bij die partij had zich maar één kandidaat aangemeld: Lian Heinhuis neemt de taak de komende vier jaar op zich. Ze neemt daarmee het stokje over van Sofyan Mbarki, die wethouder wordt.

Heinhuis was sinds 2018 duoraadslid en volwaardig raadslid sinds 2020. Bij de PvdA was zij de enige met politieke ervaring op de Stopera, aangezien de andere acht raadsleden allemaal nieuw zijn.

Bij D66 krijgt Ilana Rooderkerk de taak toebedeeld. Zij volgt Reinier van Dantzig op, die eveneens wethouder wordt. Rooderkerk was al vicefractievoorzitter en is sinds 2018 raadslid. Daarvoor zat ze vier jaar als bestuurscommissielid in West.

Bij de VVD neemt Kune Burgers het tijdelijk over van partijleider Claire Martens, die met zwangerschapsverlof is. Binnen de partij ging de naam van Daan Wijnants ook lang rond, maar hij wordt naar alle waarschijnlijkheid plaatsvervangend voorzitter van de raad – waarmee hij de debatten mag leiden in afwezigheid van burgemeester Femke Halsema.

Ilana Rooderkerk (D66). Beeld Sander van der Torren