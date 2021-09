GroenLinks maakt verkiezingsprogramma bekend: geen winkelketens meer

GroenLinks wil dat het vliegverkeer op Schiphol wordt teruggedrongen en dat korte vluchten tot het verleden behoren. Beeld Getty Images/Image Source

De grootste partij van Amsterdam heeft vandaag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. GroenLinks borduurt met veel punten voort op haar bestuur van de stad de afgelopen drie jaar. De partij is nog steeds voorstander van windmolens binnen de stadsgrenzen, het realiseren van slaapplekken voor ongedocumenteerden en het overnemen van schulden van Amsterdammers.

Opvallender is dat de partij een ‘radicaal’ andere economie wil. De groei van grote winkelketens moet stoppen en grote internationale bedrijven verdienen geen voorrang meer om zich in Amsterdam te vestigen. Ook wil GroenLinks dat verhuur via het platform Airbnb wordt teruggebracht van maximaal 30 naar 21 dagen.

Parkeerplaatsen schrappen

De partij borduurt voort op het autoluw maken van de stad: ze stelt voor nog eens 30.000 parkeerplaatsen te schrappen om het autoverkeer en daarmee de CO2-uitstoot in de stad terug te dringen. Ook spreekt GroenLinks zich duidelijk uit over Schiphol: het vliegverkeer moet teruggedrongen worden en korte vluchten moeten tot het verleden behoren. Daarnaast is het van plan om te kijken of de stad een ‘festivalterrein’ kan ontwikkelen, om zo groen te kunnen beschermen en buurten te ontlasten.

Om de woningnood op te lossen komt de partij met een idee dat eens in de zoveel jaar terugkomt. Een ‘gemeentelijke woningbouwcorporatie’ moet bijdragen aan genoeg betaalbare huurwoningen. GroenLinks hoopt met deze zelf opgezette woningbouwcorporatie leegstaand vastgoed en woningen van corporaties op te kopen die anders op de vrije markt belanden.

Niet nieuw

Een gemeentelijke woningbouwcorporatie is niet nieuw. Vorige eeuw zorgde Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam voor sociale huurwoningen voor Amsterdammers. Begin jaren negentig werd het geprivatiseerd, waarna veel woningen in beheer van Ymere kwamen. In 2013 pleitte de SP ook al voor een gemeentelijke woningbouwcorporatie, zonder succes.

GroenLinks wil ook dat 25 procent van de nieuwbouwwoningen naar de bewoners gaat die hier nu ook al wonen. De partij wil dit in Zuidoost, Noord en Nieuw-West als eerste realiseren.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.