GroenLinks krijgt voor VVD bedoelde bestuursfunctie in Amsterdam-Zuid

Beeld Daphne Lucker

Rocco Piers (51) moet namens GroenLinks de stadsdeelbestuurder worden. De afgelopen vier jaar vervulde hij deze rol ook al. Piers: “Ik ben blij me weer te kunnen inzetten voor de stad en voor Amsterdam-Zuid. Samen werken aan een groener, duurzamer en socialer stadsdeel, dat zie ik als mijn opdracht.”

Zijn aanstelling kwam met veel moeite tot stand. De plek in Zuid werd aanvankelijk ‘gegund’ aan de VVD, zo besloten coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 in juni, in het kader van een ‘brede politieke vertegenwoordiging’. Dat was een experiment, want in de regel besturen alleen de coalitiepartijen om zo het coalitieakkoord goed uit te voeren.

De VVD zag het experiment ook zitten en schoof Stijn Nijssen naar voren. Maar waar de top van de partijen het een goed idee vonden, viel het minder goed bij stadsdeelcommissieleden van PvdA, GroenLinks én de VVD. Ze geloofden niet dat een VVD-bestuurder in een stadsdeel beleid uit de Stopera kon komen uitvoeren en gaven een negatief advies over de komst van Nijssen.

Hierdoor besloot de VVD zich terug te trekken. Nijssen zei teleurgesteld te zijn in zijn partijgenoten en PvdA-partijleider Marjolein Moorman noemde de hele kwestie een ‘gênante vertoning’. “Het was een experiment natuurlijk en ik vond het te prijzen dat de VVD het aandurfde. Maar er was blijkbaar verdeeldheid, ook bij ons.”

Bijna definitief

Na het afketsen van Nijssen lag het voor de hand dat Piers weer naar voren zou worden geschoven. Hij was al bestuurder en het was bekend dat hij graag wilde doorgaan voor nog een periode – en de andere twee bestuurders zijn afkomstig van D66 (Bart Vink) en PvdA (Flora Breemer). Alle coalitiepartijen leveren in elk stadsdeel één bestuurder.

Toch waren de afgelopen maanden ook voor Piers onzeker, erkent hij. Piers: “Ik heb het nooit persoonlijk opgevat dat ze de VVD een plek aanboden. Dat was gewoon een keuze en ik heb afgewacht tot ze een beroep op me zouden doen. Het was wel een bijzondere tijd, maar ik ben blij dat de boel nu is geregeld.”

Woensdag geven commissieleden uit Zuid nog een advies over zijn voordracht en volgende week woensdag is het aan de gemeenteraad om definitief akkoord te gaan. Helemaal definitief is zijn komst daarom nog niet, al lijkt er deze keer weinig politieke tegenstand.