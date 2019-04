GroenLinks benoemt nieuwe informateur Noord-Holland

Dat laat de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten weten. Vorige week won die partij flink bij de Provinciale Statenverkiezingen en groeide naar 9 van de 55 zetels. Forum voor Democratie haalde 700 stemmen meer, maar hun formatiepoging liep op niets uit.



Volgens informateur Hans Smits zijn er teveel inhoudelijke verschillen tussen FvD en de rest van de partijen in de Staten. Hij adviseerde GroenLinks en de VVD om het stokje over te nemen.



Debat

Of de VVD daaraan meedoet is nog even de vraag. De liberalen hebben een debat aangevraagd over de conclusies van Smits. De partij is verbaasd dat de informateur zo snel concludeert dat er met FvD geen coalitie te vormen is. Het debat zou woensdagavond moeten plaatsvinden.



Laura Bromet is een voormalig wethouder en GroenLinks-raadslid uit de gemeente Waterland. Zij krijgt de taak om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuw provinciebestuur met GroenLinks, dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de Provinciale Staten.



In de wandelgangen van het provinciehuis is een coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA en D66, met mogelijk het CDA, de meest gehoorde optie.