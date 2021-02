GroenLinks: afwaardering A10 West maakt bouw woningen mogelijk

Beeld Floris Lok

In een initiatiefvoorstel vraagt GroenLinks het stadsbestuur om de komende maanden onderzoek te doen naar het ‘afwaarderen’ van de A10 West. Het onderzoek staat aangekondigd in het coalitieakkoord uit 2018, dus voldoende steun voor het voorstel in de raad is waarschijnlijk.

Door de snelweg om te bouwen tot stadsstraat, ontstaat er ruimte. De acht banen asfalt, die het westelijk deel van de stad nu voor automobilisten optimaal bereikbaar houden, staan volgens de partij de bouw van duizenden woningen in de weg. Daarnaast is het dijklichaam waarop de A10 West is gelegen volgens GroenLinks een barrière tussen wijken in West en Nieuw-West en een herinnering aan de ‘onterechte dominantie van de auto’. Ook de luchtkwaliteit verbetert zo aanzienlijk, is de gedachte.

De A10 lijkt er soms al een eeuwigheid te liggen, maar is een relatief nieuwe snelweg. Met de opening van de Zeeburgertunnel in 1990 was de bouw van de Ring voltooid. De snelweg is sindsdien een symbool geworden voor gewilde (binnen de Ring) en minder gewilde wijken.

Afwaarderen

Het afwaarderen van autowegen tot stadsstraten is de laatste jaren vaker geopperd. Er wordt al langer nagedacht over een vergelijkbaar plan voor de verhoogde vierbaans Gooiseweg naar Zuidoost. Ook de N200 naar Halfweg is afgewaardeerd tot 50-kilometerweg om woningbouw mogelijk te maken.

Door het schrappen van de A10 West, zouden de A9 en de A5 een nieuwe Ring om Amsterdam vormen, ook wel de ‘A11’ genoemd.

Het onderzoek naar de afwaardering van de A10 West moet, als het aan GroenLinks ligt, in het najaar van 2021 gereed zijn.