Groenewegen: 'Het lichaam wilde niet meewerken'

Tijdslimiet

De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo ging zondag in de zware kasseienrit onderuit en hield daar kneuzingen in zijn linkerknie aan over. Hij knokte zich de afgelopen dagen met veel pijn richting de finish en kwam tot twee keer toe vlak voor het verstrijken van de tijdslimiet binnen.



"Gisteravond zijn we tot laat bezig geweest om het lichaam een beetje in orde te krijgen. Vanochtend was de vraag: ga je starten of doe je het niet. Ik heb ervoor gekozen om dat wel te doen. Tegen beter weten in. Het lichaam wilde niet meewerken," aldus Groenewegen, die vooral last heeft van zijn rug.



"Door mijn pijnlijke knie ben ik wat gaan compenseren en is het in mijn rug geschoten. Die pijn houdt aan.''



Weinig sprinters over

Even na Groenewegen hielden ook Fernando Gaviria en André Greipel het voor gezien. Zo houdt de Tour nog maar weinig sprinters over. Mark Cavendish en Marcel Kittel overschreden woensdag al de tijdslimiet.