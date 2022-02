Groene rook en billenkoek: Amsterdammers demonstreren tegen verdwijnen groen in de stad

Natuurliefhebbers verzamelen zich tijdens de manifestatie 'De Groene Revolutie' voor het stadhuis. Beeld Amaury Miller

Groene sjaals, schmink , rookbommen, weerbestendige jassen (die goed van pas komen bij de kille wind) en overwegend grijze kapsels. Op de Dam staat enkele honderden natuurliefhebbers klaar om ‘De Groene Revolutie’ in te luiden en in een grote stoet naar het gemeentehuis te lopen.

Een vrouw met een bos narcissen in haar hoed houdt een stuk papier voor met daarop: ‘GroenLinks, maak je naam waar’. Ze komt veel in haar volkstuintje in het Westerpark, ook met haar kleinkinderen. “Het is daar geweldig!” Net als veel andere bezoekers maakt ze zich zorgen om de ‘festivalisering’ van het park en een mogelijke fietssnelweg die door de volkstuintjes heen wordt gebouwd. Ook moet het park in de toekomst met steeds meer bewoners gedeeld worden: Een groot deel van het Westelijk Havengebied wordt de komende decennia omgesmeed tot de giga-woonwijk Haven-Stad met 50 tot 70 duizend woningen. In de bouwplannen voor deze wijk is te weinig aandacht voor groen, stellen verschillende demonstranten.

Het Westerpark doet ook het hart van Esther van der Meer sneller kloppen, die voorop in de stoet meeloopt: ‘Dat is mijn grondje’. Van der Meer is bestuurslid van Vrienden van Het Westerpark en is samen met Anna Costello Schwarz, die zich inzet voor natuur in Noord, initiatiefnemer van de manifestatie. “Het groen in de stad verdwijnt en we zien dat we hier continue moeten strijden om dit te behouden,” vertelt Van der Meer die in het dagelijks leven voor de Partij van de Dieren werkt. Ook maken betrokken bewoners zich kwaad om de manier waarop inspraakmomenten en participatietrajecten van de gemeente op niets lijken uit te lopen. Van der Meer: “Wel 17 avonden hebben we geparticipeerd over de festivalisering van het Westerpark. En er is niks veranderd. Burgemeester Halsema heeft niks met met onze plannen en ideeën gedaan. De gemeente heeft de mond vol van samen de stad maken en samen vergroenen, maar dat is alleen een werkelijkheid op papier.”

Hoofdpijndossiers

Het Westerpark is zeker niet het enige onderwerp van gesprek tijdens de manifestatie. De borden, flyers en leuzen van de demonstranten bieden een compleet overzicht van alle gemeentelijke hoofdpijndossiers in de categorie natuur. Onder andere plastic kunstgrasvelden in het Diemerpark, de bouw van de Meervaart in de Sloterplas, het bebouwen van de Lutkemeerpolder, en windturbines in kwetsbaar vogelgebied komen voorbij.

Kunstenaarsgroep 'De Sigaristen' smeert de Stopera in met nepbloed. Beeld Amaury Miller

Initiatiefnemer Van der Meer is blij met de opkomst het enthousiaste publiek. Iets minder te spreken is zij over de ongeplande actie van de kunstenaarsgroep ‘de Sigaristen’ die de Stopera insmeert met nepbloed en onder luid kabaal de voorgevel ‘billenkoek’ geeft met groene rieten mattenkloppers. “Visuele acties blijven beter hangen dan gepraat,” licht een van de kunstenaars, Rob Schrama, toe. Even later proberen andere demonstranten de voorgevel schoon te maken, want er is beloofd ‘het netjes te houden’.

Na enkele toespraken van verschillende bewonersgroepen kan er dan ‘eindelijk’ gedanst worden voor de Stopera, waar deze zaterdag geen bestuurder of ambtenaar te bekennen is. Van der Meer en Costello Schwarz zijn uitgelaten. Samen wilden ze een dringend signaal aan het Amsterdamse stadsbestuur geven. Na het dansen rest nog één actie. De vrouwen gooien een brandbrief bij de gemeente in de bus. Het versnipperde papier in de envelop staat voor ‘de versnipperde natuur in de stad’.