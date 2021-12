Groen licht voor vernieuwing Jaap Edenbaan

De Marathon Cup op de Jaap Edenbaan. Beeld ANP

De ijsbanen in Amsterdam Oost ontvangen jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers en zijn volgens de gemeente en de stichting Jaap Eden IJsbaan hard aan vernieuwing toe. Al in 2019 werd besloten om de ijsbanen op de huidige locatie te vernieuwen en werden plannen om te verhuizen naar Zuidoost of Noord definitief afgeschoten. In totaal is er 50 miljoen euro met de herontwikkeling gemoeid. De inleg van de gemeente bedraagt 25 miljoen euro en de overige 25 miljoen euro wordt bijgedragen door de ijsbaan zelf.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport) meldt in een persbericht dat het ‘vanwege die historie en maatschappelijke betekenis voor onze stad belangrijk is dat de Jaap Eden IJsbaan behouden blijft’. “Met deze renovatie en twee overdekte ijsvloeren komen we tegemoet aan de grote vraag naar meer overdekt ijs. Zo zetten we een lange ijstraditie en een gezond verenigingsleven voort. Daarbij moeten het schaatsen en andere ijssporten voor zo veel mogelijk Amsterdammers toegankelijk zijn.”

Joris Wouter, directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden, zegt dat de ‘volgende stappen in de ontwikkeling van het complex gemaakt kunnen worden’. “Enerzijds omdat de technische noodzaak er is om onderdelen te vernieuwen, anderzijds omdat we dan kunnen voldoen aan de dringende behoefte van de halverenigingen om extra ijs te bieden. Het resultaat wordt een modern en duurzaam complex met faciliteiten die passen bij de behoeftes van de schaatsers. Uiteraard vinden we het cruciaal dat de geroemde bijzondere sfeer geborgd blijft.”

De herontwikkeling zou in 2025 voltooid moeten zijn.