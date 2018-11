Groen licht voor Sluisbuurt, inclusief omstreden woontorens

Woensdagmiddag stemde de raad in met het nieuwe bestemmingsplan voor het nu nog braakliggend stuk land naast de Piet Heintunnel en tegenover de nieuwe wijk Zeeburgereiland. Alleen CDA stemde tegen. Dit betekent dat Amsterdam nu de grond kan gaan uitgeven.



De duizenden nieuwe woningen worden gerealiseerd in de verhouding 40 procent sociale huur, 35 procent middeldure huurhuizen en 25 procent duurdere huur en koop. Onder de sociale huur vallen 825 studentenwoningen.



Hoogbouw

De aanleg van hoogbouw in de Sluisbuurt heeft veel discussie opgeleverd. Forum voor Democratie noemde de torens in het raadsdebat een 'aanslag op het open IJ', maar wethouder Marieke van Doorninck vindt de buurt hierdoor juist 'gevarieerder en spannender.'



De Sluisbuurt is een van de nieuwe wijken die in de stad ontstaan. Het college wil tot 2025 zo'n 52500 woningen aanleggen om de populariteit en de groei van de stad bij te benen. Ook op IJburg, rondom de Bijlmer Bajes, in Noord en de Houthavens ontstaan nieuwe stukken stad.



