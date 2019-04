Groen licht voor opvang ongedocumenteerden in Zuid

Het gemeentebestuur heeft drie locaties in Zuid voorgedragen voor 24 uursopvang van asielzoekers zonder documenten, die in de stad leven. Het gaat om twee plekken in de Pijp, in de Gerard Doustraat en de Pieter Aerstszstraat. Het derde onderkomen komt mogelijk in de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert, vlakbij winkelcentrum Gelderlandplein. Dat biedt onderdak aan zeventig bewoners.



Vooral de laatste locatie is omstreden. Tijdens een drukbezochte bewonersavond uitten diverse omwonenden kritiek op deze plek. Die zou niet in de buurt passen.



Zuid geeft desalniettemin een positief advies. "Wij zien de noodzaak en ondersteunen de ambitie van de gemeente om ongedocumenteerden die nu veelal geen dak boven hun hoofd hebben op te vangen," aldus stadsdeelbestuurder Flora Breemer.



Zeven locaties

Het gemeentebestuur wil in totaal 500 uitgeprocedeerden opvangen en heeft tot dusverre zeven locaties geselecteerd in heel de stad. Die zijn voorgelegd aan buurtbewoners. Na de meivakantie zal het college beslissen of deze zeven opvangplekken ook daadwerkelijk open gaan. Het advies van de stadsdelen is hierbij een belangrijke afweging, net als de inbreng van buurtbewoners.



Na het reces zal het college ook de volgende mogelijke opvanglocaties bekendmaken en voorleggen aan de buurt.



Dinsdagavond praat de gemeenteraad over de locatie in Buitenveldert. Enkele tientallen buurtbewoners zullen dan inspreken.



