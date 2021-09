Groen licht voor nieuw museum aan de Zuidas

De oude rechtbank aan de Zuidas, waar het nieuwe museum komt. Beeld Nina Schollaardt

De coalitie (D66, GroenLinks, PvdA en SP) stemde in met de plannen en kreeg onder meer steun van de VVD. Hiermee werd een ruime meerderheid behaald.

De gemeente koopt het voormalige rechtbankgebouw voor 26 miljoen euro van het Rijksvastgoedbedrijf en verhuurt het vervolgens aan de stichting Hartwig Art Foundation van miljar­dair en filantroop Rob Defares, die eerder directeur was van het Stedelijk ­Museum Beatrix Ruf. Het particuliere kunstmuseum doet in de komende jaren zelf alle investeringen om het gebouw museumklaar te maken.

Stadspas

De plannen van het museum werden vorige maand gepresenteerd door wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Victor Everhardt (Financiën). Zij zijn al sinds 2019 bezig met het particuliere initiatief en vroegen de raad om dit cadeau met ‘dankbaarheid te ontvangen’. Maar van dankbaarheid was vanuit politieke partijen vorige week niet al te veel sprake.

Verschillende raadsleden waren ontevreden dat ze niet eerder door de wethouders bij de plannen betrokken zijn. Ook was er nog veel onduidelijkheid over de financiële afspraken tussen de gemeente en de Hartwig Art Foundation. De verantwoordelijke wethouders gaven deze week openheid van zaken over dat laatste punt. Ook legden ze meermaals uit dat ze in ‘vertrouwelijkheid’ moesten onderhandelen, omdat een deal anders niet gemaakt kon worden.

GroenLinks was vorige week opvallend kritisch, maar de partij is inmiddels overtuigd door de antwoorden van de wethouders. Wel hebben ze afgedwongen dat het museum toegankelijk moet worden voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld via een stadspas.

Positief

De Amsterdamse Kunstraad is eerder door het college om advies gevraagd over de plannen. Zij zijn ervan overtuigd dat het initiatief van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de stad en haar infrastructuur. De Kunstraad ziet de beoogde langdurige ­samenwerking tussen de Hartwig Art Foun­dation en de stad als een mooi ­voorbeeld van samenwerking tussen de overheid en particuliere begunstigers.

Het museum gaat niet alleen onderdak bieden aan tentoonstellingsruimtes, er komen ook ateliers en verblijfsruimtes voor kunstenaars en makers van diverse disciplines, maar ook workshops en verschillende vormen van horeca.