Groen licht voor megaproject onderzeese opslag CO₂: wat betekent dat voor Amsterdamse uitstoot?

De plek bij Rotterdam waar de Porthosleidingen zee in moeten gaan. Beeld ANP

Woensdag heeft de Raad van State (RvS) groen licht gegeven voor het Porthosproject, waarbij een pijpleiding wordt gebouwd bij de Rotterdamse haven. Hierdoor kan CO 2 in lege gasvelden onder de Noordzee worden opgeslagen. Zo komen er minder broeikasgassen vrij in de atmosfeer, wat moet helpen tegen de opwarming van de aarde.

Geen schade aan natuur

Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) was in verzet gegaan tegen de bouwplannen, onder meer uit vrees voor schade aan de natuur in nabijgelegen duingebieden. In de uitspraak zegt de RvS echter dat de stikstof die vrijkomt bij de bouw geen significante invloed heeft op de nabijgelegen natuur. De door de overheid afgegeven vergunningen blijken in orde.

Het is een uitspraak die belangrijk is voor het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). AEB is hard bezig met voorbereidingen om de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van huisvuil op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. In totaal moet dat de uitstoot van 480 kiloton CO 2 per jaar voorkomen, net zoveel als de jaarlijkse CO 2 -uitstoot van zestigduizend gezinnen of 145.000 auto’s. Het is ook zo’n 9 procent van de totale Amsterdamse uitstoot.

Voordat CO 2 in de zeebodem terechtkomt, moet het vervoerd worden. Daarvoor moet AEB afspraken maken met Porthos om hun nieuw te bouwen, 50 kilometer lange pijpleiding te gebruiken. Micha Hes, manager business development bij het AEB is blij dat er nu eindelijk een uitspraak is, al stelt hij ook dat nu niet alle lichten op groen staan.

Lange keten

Porthos is één onderdeel van een lange keten. Vanaf het hek van AEB gaat de afgevangen CO 2 namelijk eerst via een Ocappijpleiding naar Rotterdam, dán via de te bouwen Porthosleidingen naar de Maasvlakte en dan nog verder de Noordzee in via de nog te bouwen pijpleiding van het zogenoemde Aramisproject.

“Dat Aramisproject loopt ongeveer twee jaar achter op Porthos en moet ook nog de hele molen door,” zegt Hes. “Het is niet uitgesloten dat Aramis ook vertraging oploopt door bijvoorbeeld een rechtszaak.”

Oorspronkelijk was het idee dat vanaf begin 2028 de bij het AEB uitgestoten CO 2 ondergronds zou worden opgevangen. Maar door onder meer de vertragingen bij Porthos bestaat volgens Hes de kans dat dit niet gehaald gaat worden. Daarnaast zijn er nog flinke investeringen nodig, die voor rekening zullen komen van een nieuwe eigenaar. De gemeente Amsterdam is nu de eigenaar, maar wil (hoewel een eerdere verkooppoging mislukte) AEB dit najaar in de etalage zetten.