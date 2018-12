Groen licht voor hotel en café Heineken Hoek

De eigenaar heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij wijze van compensatie elders nieuwe woonruimte te creëren. Dat gebeurt door een kantoor aan de Amstel om te zetten in drie woningen in de vrije sector met hetzelfde aantal vierkante meters.



Met de afgifte van de vergunning voor sloop en nieuwbouw lijkt een einde te komen aan een procedurele strijd die sinds 2008 duurt. De eerste vergunningsaanvraag voor het zes verdiepingen tellende glazen hotel werd in 2014 afgekeurd, de tweede aanvraag uit 2015 werd in 2016 wel goedgekeurd.



Protest

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) tekende echter succesvol protest aan tegen de plannen: de bestuursrechter zette in 2017 een streep door de vergunning. De rechter oordeelde dat de sloop- en de bouwvergunning niet afgegeven hadden mogen worden en dat de gemeente zich opnieuw moest beraden.



Vorige maand keurde de gemeente vergunningen voor de bouw van het glazen gebouw, dat is ontworpen door MVSA Architecten, opnieuw goed. Het architectenbureau heeft eerder onder andere het Conservatorium Hotel ontworpen.



In Amsterdam geldt voor het grootste gedeelte van de stad een hotelstop: er mag niet worden bijgebouwd tenzij het bijvoorbeeld om een uniek concept of duurzaam initiatief gaat. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum verklaarde echter dat het initiatief van het hotel en de eerste aanvraag van de vergunning nog onder het oude beleid.