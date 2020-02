Groen licht voor fusieplannen Amsterdam en Weesp

Weesp Beeld Shutterstock

Nadat de Amsterdamse raad twee weken groen licht had gegeven aan het bestuursakkoord, was het donderdagavond de beurt van de volksvertegenwoordigers in Weesp. Ook die gingen in overgrote meerderheid akkoord.

Daarvoor was minder dan een half uur nodig. Alleen de drie leden van het CDA stemden tegen de fusie, net zoals de partijgenoten in Amsterdam dat hadden gedaan. De christen-democraten hadden een voorkeur voor een fusie met Gooise Meren en houden daar aan vast.

De andere fracties schaarden zich achter de fusieplannen, met meer of minder enthousiasme. Amsterdam had niet de voorkeur van de VVD, maar de fractie heeft de draai gemaakt. “Dit is niet het einde, dit is het begin,” zei Laura van Dalen Boris Johnson na.

Wexit

De Wexit kan dus rekenen op steun van een overgrote meerderheid van de Weesper raad, maar de fracties maakten duidelijk dat bij de verdere invulling van de plannen scherp zal worden toegezien op het behoud van de eigenheid van Weesp.

Fractievoorzitter Saskia ter Kuile van D66 merkte op dat het samengaan niet alleen Weesp zal veranderen, maar dat ook Amsterdam de gevolgen van de fusie zal ervaren. “Dit is een nieuw verhaal voor beide steden.”

Bezwaar maken

Nu beide raden hebben ingestemd met de gemaakte afspraken, komt het herindelingsbesluit acht weken ter inzage te liggen. Burgers en organisaties kunnen die periode gebruiken om bezwaar te maken tegen het besluit.

Daarna begint het besluit aan een lange mars door de bestuurslagen, te beginnen bij de provincie Noord-Holland om daarna als wetsvoorstel naar het parlement te gaan. Als alles volgens plan verloopt, kan de fusie in 2022 een feit zijn.

Bij de verkiezingen in dat jaar, stemmen de Weespers dan voor de Amsterdamse raad en een eigen stadsraad. Mogelijk gaat ook Driemond daar deel van uitmaken. Dat dorp is nu nog onderdeel van het stadsdeel zuidoost.