Groen licht voor deel plan meer openbare wc's

Wel moet gemeenteraadslid Ilana Rooderkerk (D66), indiener van het plan 'Baas over eigen blaas', het financiële plaatje compleet maken.



Het college wil meegaan in het 'plasprotocol' uit haar voorstel. Dat houdt in dat in het stadscentrum en andere drukke gebieden elke 500 meter een openbaar of opengesteld toilet moet staan.



Daarvoor wil de gemeente in gesprek met ondernemers over het gebruik van wc's en kijken naar de mogelijkheden van wc's in gemeentelijke gebouwen.



Ook wil de gemeente de Hoge Nood-app ondersteunen. Daarin is een kaart te zien met voor voorbijgangers toegankelijke toiletten, bijvoorbeeld in sportscholen en cafés. De gemeente maakt ook locaties van haar openbare toiletten beschikbaar in de app.



Zak met geld

Voor de rest van het voorstel, dat onder meer alle plaskrullen wil vervangen door genderneutrale wc's, is nog geen steun. Rooderkerk vindt dat de 7500 euro die de meer dan dertig plaskrullen in de stad nu jaarlijks per stuk kosten, aan onderhoud, ook kan worden gestoken in goede, toegankelijke toiletten die minder stankoverlast geven.