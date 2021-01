Groen licht: afvalbedrijf AEB in de verkoop

Amsterdam zal nog veel met AEB te maken krijgen. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

1. Bij AEB kan het verkoopbord in de tuin?

Bijna. Het stadsbestuur heeft besloten de verkoop van AEB door te zetten, zo werd maandag bekend. Alleen de gemeenteraad moet volgende maand nog instemmen met de privatisering van het afvalbedrijf dat in 2019 van de rand van de afgrond gered moest worden door eigenaar Amsterdam. Volgens de wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Circulaire Economie) is AEB ‘verkoopklaar’.

2. Gaat het dan zo goed met AEB?

Goed genoeg, blijkt nu AEB nog eens grondig is doorgelicht. “Het bedrijf heeft enorme stappen vooruit gezet. Het is steeds meer in control en in rustiger vaarwater gekomen,” zegt Everhardt. “Onze financiële en onderhoudstechnische situatie zijn flink verbeterd,” zegt AEB-directeur Paul Dirix. “We kijken weer met vertrouwen naar de toekomst.”

Over de verkoopprijs wil Everhardt niets zeggen. “Dat is aan de markt.” Wel merkt hij dat er warme belangstelling is voor AEB. Zelfs de coronacrisis lijkt geen spelbreker. Vorig jaar zuchtte AEB onder het opdrogen van het bedrijfsafval. Een hele verbrandingslijn kon worden stilgelegd voor onderhoud. Ook in de huidige lockdown is er minder afval, maar alle afvalovens zijn blijven branden.

3. Het was toch al bekend dat de gemeente het warmtenet rond de afvalovens van AEB wilde overnemen?

Westpoort Warmte, dat het warmtenet uitbaat in Amsterdam-Noord en Nieuw-West, is nu van AEB en energiebedrijf Vattenfall. Zoals onlangs al bekend werd, neemt de gemeente de aandelen over van AEB voor 73 miljoen. Daarmee kan AEB een deel terugbetalen van de zware schuldenlast die het meetorst, inclusief de 35 miljoen waarmee de gemeente AEB in 2019 overeind hield. Zonder deze deal dreigde de Europese Commissie niet akkoord te gaan met de staatssteun voor AEB. Nu is goedkeuring toch op handen. De biomassacentrale blijft vooralsnog wel bij AEB, omdat die goed bij de rest van het bedrijf zou passen. Ook een goed teken: de financiële noodzaak om de centrale snel te verkopen is er niet.

4. Wie zou AEB moeten kopen?

In de markt wordt aangenomen dat in elk geval Attero, AVR en het Duitse EEW belangstelling hebben - afvalbedrijven die net als AEB energie opwekken door de verbranding van afval. Maar behalve op een royale opbrengst zet de gemeente in op een betrouwbare partner. Want Amsterdam krijgt nog veel met AEB te maken - voor de warmte uit de afvalovens dus, maar ook voor verwerking van het Amsterdamse huisvuil. Zo stopt Amsterdam dit jaar met aparte plasticbakken. Voor afvalscheiding is de stad voorlopig afhankelijk van de scheidingsinstallatie van AEB.

Het contract met AEB over de verwerking van het Amsterdamse huisvuil loopt volgend jaar al af. Tegelijk met de verkoop een nieuwe aanbesteding doen is juridisch complex. Het stadsbestuur heeft daarom besloten een overbruggingsperiode in te lassen. Tot eind 2025 blijft AEB het Amsterdamse afval verwerken. Voor AEB en de koper is het voordeel dat het nog jaren zeker is van een grote hoeveelheid afval – prettig gezien de overcapaciteit aan verbrandingsinstallaties op de afvalmarkt.

5. Waarom steekt Amsterdam zelfs 25 miljoen extra in het warmtenet?

Het stadsbestuur wil voor 2040 van het aardgas af en in veel wijken geldt een warmtenet als hét alternatief. Voorwaarde is wel dat het open, betaalbaar en duurzaam wordt. Een nieuwe Warmtewet is in de maak, maar die geeft de gemeente naar de zin van wethouder Van Doorninck te weinig invloed. “We willen zelf aan de knoppen zitten.”

Als mede-eigenaar van de warmtebuizen kan de stad zich meer laten gelden. Met Vattenfall is afgesproken dat de warmte in 2040 duurzaam opgewekt moet zijn, dat de prijs hier lager moet liggen dan het landelijk gemiddelde en dat ook andere bedrijven via het net warmte kunnen leveren. Die ambities had Vattenfall al, maar nu kan de gemeente het bedrijf daar ook aan houden als het tegenzit. Doordat de stad en Vattenfall elk 25 miljoen investeren komt er geld voor uitbreiding van het warmtenet naar bijvoorbeeld de Sluisbuurt, de Molenwijk en de Van der Pekbuurt.