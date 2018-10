Groen in verdrukking door snelle groei Amsterdam

550 Sinds 2003 is er binnen de ringweg A10 een oppervlakte aan groen verdwenen die overeekomt met minimaal 550 voetbalvelden.

Planologen hanteren het ideaal van de compacte stad met veel inwoners op een kluitje als alternatief voor en stad met uitgestrekte voorsteden die ten koste gaan van natuur - het scheelt ook energie en files.



Tegelijk is er het besef dat groen helpt tegen luchtvervuiling, hittestress, wateroverlast door stortbuien en dat het goed is voor de volksgezondheid en de biodiversiteit.



In de praktijk botsen deze twee idealen, concluderen de onderzoekers. De verdichting gaat vaak ten koste van de schaarse stukken groen in de stad. Remote sensing kan volgens de onderzoekers helpen dit soort paradoxen in beeld te brengen.



De onderzoekers merken ook op dat het groen in de stad verder versnippert. De gemiddelde oppervlakte van een stuk groen is teruggelopen sinds 2003.



Groene daken

Het verdwijnen van groen is duurzaamheidsorganisatie De Gezonde Stad al langer een doorn in het oog. Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat de hoeveelheid groen per Amsterdammer in 2016 was afgenomen, ­ondanks nieuwe postzegelparken, groene daken en vergroende schoolpleinen.



Uit het UvA-onderzoek blijkt het verlies aan groen veel groter te zijn. "Onze stad versteent steeds meer," zegt Jaap de Jong, directeur van De Gezonde Stad. Hij rekent voor dat per jaar 44 voetbalvelden aan groen zijn verdwenen. De zeven voetbalvelden aan groene daken die er de afgelopen twee jaar bijgekomen zijn, steken daar maar bleekjes bij af.



Het stadsbestuur denkt 7500 woningen per jaar te bouwen. Daarom is het zaak snel in te grijpen om een verdere afname van het groen te voorkomen, vindt De Jong. "Zonder actie verliezen we jaarlijks een hoeveelheid groen die we nooit meer terugkrijgen."



De Gezonde Stad wil het aantrekkelijk maken om te investeren in groen, door dat aftrekbaar te maken van gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Op nieuwbouwdaken kan vergroening verplicht gesteld worden en groen zou een criterium moeten zijn bij de uitgifte van bouwgrond. "Een investering in grond wordt dubbel en dwars terugverdiend."