Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken

Terwijl het totaal aantal starts en landingen op Schiphol tussen 2013 en 2017 17 procent toenam, steeg het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan, die pal tegen Aalsmeer-dorp ligt, 57 procent.



Boven Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen nam het aantal vliegbewegingen op lage hoogte 22 procent toe, over Zwanenburg kwamen zelfs 62 procent meer toestellen.



Dunbevolkt gebied

Daarentegen bleef de groei achter op banen waarvan juist is afgesproken dat ze 'preferent' zijn, omdat hun vliegroutes vooral over op dunbevolkt gebied voeren. Op de Polderbaan zijn sinds 2013 12 procent meer vluchten uitgevoerd, op de Kaagbaan per saldo 7 procent.



Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), die de de baankeuzes op Schiphol maakt, erkent het beeld. "Omdat de Polderbaan en Kaagbaan vaak vol zitten, is de groei van het vliegverkeer op Schiphol met name op de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan opgevangen," bevestigt een woordvoerder. Dat is volgens haar 'conform eerdere verwachtingen en berekeningen'.



Tweede baan

"De Polderbaan en Kaagbaan zijn wel degelijk voorkeursbanen, omdat deze nog altijd het vaakst worden ingezet. Maar als er meer verkeer is dan op die primaire banen kan worden afgehandeld, wordt een tweede baan ingezet."



Gemeentes en omwonenden wijten de toename vooral aan de verkeersleiding die regelmatig drie en soms zelfs vier Schipholbanen tegelijk inzet. Dat zal de komende jaren alleen maar vaker gebeuren nu de opening van Lelystad Airport vanwege verzet van een groepje omwonenden opnieuw is uitgesteld, zodat dat vliegveld Schiphol niet kan ontlasten.



Vlieglawaai

Uit een inventarisatie bleek eerder deze week dat alle Amsterdamse politieke partijen voelen voor een slot op het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan om hinder in Buitenveldert en Zuidoost binnen de perken te houden.



Aalsmeer eiste begin dit jaar van het kabinet dat wordt afgezien van groei van Schiphol zolang de overlast in de gemeente, die van alle woongebieden in de regio het zwaarst door vlieglawaai wordt getroffen, niet is aangepakt.



