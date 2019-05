Groei Schiphol niet te stoppen? Als het aan GroenLinks ligt wel

Schiphol. Beeld ANP

Raadslid Imane Nadif (GroenLinks) zette donderdagmiddag de verhoudingen in de coalitie op scherp door te vragen naar de mogelijkheden om de groei van Schiphol af te remmen. De partij wil voorkomen dat de luchthaven meer dan 500 duizend vluchten, het huidige plafond, gaat verwerken. GroenLinks wil daarom dat Amsterdam, dat 20,2 procent van de aandelen Royal Schiphol Group bezit, de juridische messen slijpt.

Daarmee komt de partij direct in botsing met D66 en diens wethouder Udo Kock (luchthaven). Vorig jaar werd tijdens de coalitieonderhandelingen tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP nog een moeizaam compromis bereikt. Afgesproken werd dat Schiphol niet mag groeien tot 2023, als het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld. Maar daarna ontwikkelt Schiphol zich, wat D66 betreft, tot een duurzame luchthaven waarbij groei niet is uitgesloten.

Kock maakte zich dan ook kwaad om het voorstel van GroenLinks. “Het is een waanzinnig slecht idee om rechtszaken te gaan voeren. Als uit uw onderzoek blijkt dat Amsterdam dat kan doen, dan ga ik er niet aan meewerken.”

Potentiële splijtzwam

Kock wees GroenLinks er meteen op dat er afspraken zijn gemaakt in het coalitieakkoord, waarmee hij het voorstel van tafel hoopte te vegen. Maar GroenLinks bijt door. Morrend zei de wethouder ambtelijke capaciteit toe, zodat Nadif het plan kan uitwerken.

Volgens Nadif is het aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) te wijten dat de discussie over het beknotten van Schipol nu losbarst in Amsterdam. Zij zou in interviews hebben gespeculeerd over de groei van Schiphol vanaf 2020. Voor GroenLinks is dat aanleiding om alvast te inventariseren wat Amsterdam daartegen zou kunnen doen.

Ook de PvdA reageerde verbaasd op het plan van GroenLinks, de SP vond het juist geen slecht idee. Daarmee is de toekomst van Schiphol, ondanks de harde afspraken in het coalitieakkoord, als een potentiële splijtzwam op de politieke agenda gezet.