Groei in deelauto's zorgt uiteindelijk voor minder auto's voor de deur

Autodelen betekent minder auto's op straat en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen

Een zegen voor de stad, zeggen de bedrijven achter de verschillende concepten. Of zorgt het verschijnsel deelauto juist voor extra autokilometers, zoals in het bovenstaande voorbeeld? Veroorzaakt de continue beschikbaarheid van auto's niet voor méér blik op straat?



Helemaal niet, zegt Andrew Berkhout, directeur van Greenwheels, dat tegen de zevenhonderd auto's in Amsterdam heeft staan. "Voor iedere auto die wij plaatsen, verdwijnen er elf uit het straatbeeld. Mensen nemen steeds vaker geen auto of ze doen hun auto weg omdat ze via deelbedrijven de beschikking hebben over een auto wanneer ze er behoefte aan hebben."



Elektrische gezinsauto's

Iets soortgelijks zegt Frank Meijer van Hyundai, dat met zijn honderd elektrische gezinsauto's de nieuwste speler is op de Amsterdamse deelmarkt.



"Auto's in deze stad worden niet al te intensief gebruikt, ze staan zo'n 95 procent van de tijd stil. Als we dat percentage kunnen opkrikken, betekent dat uiteindelijk dat er mínder behoefte komt aan het hebben van een eigen auto voor de deur. En Amsterdam is een prima stad om dit te doen: veel mensen staan open voor deelconcepten."



Er moeten eerst auto's bij, voordat er auto's afgaan, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk wordt het dus beter. Want een deelautoconcept kan alleen succesvol zijn als het aanbod groot genoeg is en gebruikers ook echt de beschikking hebben over een auto op loopafstand.



Zoals een woordvoerder van de gemeente het zegt, naar aanleiding van de komst van Hyundai naar de stad: "Autodelen betekent uiteindelijk minder auto's op straat en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en bijvoorbeeld groen in de stad."