Grimburgwal waarschijnlijk ingestort door boten en overbelasting

Dat schrijft verkeerswethouder Sharon Dijksma donderdag aan de gemeenteraad. De kade bij de Grimburgwal stortte op 1 september over een lengte van tientallen meters in het water. De Universiteit van Amsterdam, eigenaar van het stukje kade, laat onderzoek uitvoeren.

Volgens Dijksma is de kade uit 1870 ‘licht’ ontworpen. In combinatie met werkzaamheden op het Binnengasthuisterrein kan dat hebben geleid tot de instorting. Ook constateert de wethouder dat rondvaartboten vaak een scherpe bocht maken bij het ingestorte punt. Dat kan volgens haar hebben geleid tot schade aan het metselwerk en het omwoelen van de bodem.

Opvallend diep

Deskundigen lieten eerder deze maand al weten de gracht op deze plaats opvallend diep te vinden, waardoor er een instabiele situatie zou kunnen zijn ontstaan.

Het calamiteitenteam was op 1 september snel aanwezig om te inventariseren welke acties nodig waren om de situatie te stabiliseren en vervolgschade te voorkomen, zegt Dijksma. ‘De omgeving van de kademuur is direct afgezet, nutsbedrijven hebben kabels en leidingen gecontroleerd en afgesloten, en de druk bevaren vaarroute via de Grimburgwal is afgesloten.’



Monitoring

De verwachting is dat de ingestorte kade nog lange tijd afgesloten zal blijven. Duikers hebben de nabije kades onder water geïnspecteerd en de bodem van de gracht opgeschoond. Ook is het instabiele deel van de kade verwijderd. Langs de kade wordt een veiligheidsconstructie geplaatst. ‘We zien nu geen aanleiding voor verder ingrijpen, maar houden de situatie scherp in de gaten door frequentere monitoring van de omliggende kademuren en bruggen.’

Dijksma zegt dat de gemeente ondertussen gestage vorderingen maakt met het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van het netwerk van kades en bruggen in Amsterdam. Zij roept Amsterdammers op om signalen die duiden op kwetsbaarheid bij bruggen en kades aan de gemeente door te geven.

Eigendom

De gemeente is, mede naar aanleiding van het instorten van de UvA-kade van de Grimburgwal, ook doende een precies beeld te krijgen welke kades nu eigenlijk van wie zijn. Binnen de ongeveer 900 kilometer kades en oevers in Amsterdam is zo’n 300 kilometer in eigendom of beheer van derden.

Grote partijen zijn bijvoorbeeld het Havenbedrijf Amsterdam, de waterschappen en de provincie. Ook partijen als de marine en woningbouwcorporaties hebben kades in bezit. Een ander deel is in eigendom van particulieren. Vaak gaat het om niet openbaar toegankelijke kades, vergelijkbaar met de kade langs de Grimburgwal. Dijksma: ‘De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten daarvan.’