Griepepidemie zet AMC en VUmc onder druk

Opnamestops zijn in Amsterdam dagelijkse kost. De SEH neemt tijdens zo'n stop een (paar) uur geen nieuwe patiënten op.



Volgens de NVSHA zijn er onvoldoende isolatiekamers. Dat zijn eenpersoonskamers voor patiënten met griep, die worden gebruikt om het besmettingsgevaar in te dammen.



Dat herkent een woordvoerder van het AMC. "We merken dat we mensen moeten uitplaatsen, omdat we geen isolatiekamers meer hebben."



Personeel ziek

Het grootste probleem in het AMC is dat ook het personeel zelf door de griep wordt gevloerd. Artsen en verpleegkundigen krijgen weliswaar elk jaar een griepprik, maar het laatste vaccin biedt geen bescherming tegen net die griepvariant die nu de meeste slachtoffers maakt. "Ze vallen bij bosjes om, ook op de SEH. Dat voert de druk wel op," zegt de AMC-woordvoerder.



In het VUmc wordt ook gekeken naar oplossingen om de grieptoeloop in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld met het werven van extra personeel. En gisteren had het VUmc een overleg met een ziekenhuis in de regio over opvang van grieppatiënten die geen academische zorg nodig hebben. Het OLVG en MC Slotervaart merken weinig van de griepgolf.



In een eerder stadium van de griepepidemie werd al bekend dat scholen in het hele land klassen naar huis moesten sturen, omdat leerkrachten ziek thuis waren gebleven.