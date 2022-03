Griekse brouwer claimt 100 miljoen bij Heineken voor machtsmisbruik dochter

Heineken moet, als het aan een kleine Griekse concurrent ligt, dat bedrijf een schadevergoeding van 100 miljoen euro betalen omdat het jarenlang de biermarkt in Griekenland heeft gemanipuleerd. Inmiddels zou ook rivaal Carlsberg zich met zo’n eis bij de rechtbank hebben gemeld. Woensdag dient een rechtszaak in Amsterdam.

Dat Heinekens Griekse dochter Athenian Brewery zich tussen 1998 en 2014 misdragen heeft, staat volgens de Griekse monopolieautoriteiten niet ter discussie. Die hebben na twaalf jaar onderzoek Athenian in 2015 een boete opgelegd van 26,7 miljoen euro.

Het bedrijf zette volgens de waakhond sinds 1998 drankdistributeurs, bars en winkels onder druk om alleen voor biertjes uit de Heinekenstal te kiezen, ten koste van de concurrentie. Volgens de toezichthouder ontoelaatbaar gedrag voor een brouwer die, met Amstel, Heineken en Alfa, 90 procent van de Griekse biermarkt in handen heeft.

In 2017 begon de bescheiden concurrent MTB op basis van de Griekse kartelonderzoek een civiele zaak tegen Heineken. Volgens de brouwer van het in Nederland sporadisch verkrijgbare Verginabier heeft het gedrag van de biergigant de groei van MTB jarenlang geremd en zou het marktaandeel brouwer wel 20 keer groter kunnen zijn dan de paar procent van nu. MTB, in 1996 is opgericht door drie Amerikaanse Grieken, claimt daardoor 100 miljoen euro schade te hebben geleden. Het bedrijf stapte naar de rechtbank in Amsterdam omdat Athenian bijna helemaal in handen is van het hier gevestigde Heineken.

Die zaak liep op niets uit; MTB moest van de rechter de zaak maar in Griekenland aanspannen. Maar in 2019 oordeelde het Gerechtshof dat het moederbedrijf in Nederland wel degelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor misdragingen van dochters waarmee een nauwe band bestaat. Zonder een oordeel te vellen of dat werkelijk het geval is geweest, werd de zaak vorig jaar terugverwezen naar de rechtbank.

Wel moet de de Raad van State nog altijd, op voorspraak van Heineken, oordelen of het Griekse Athinian wel in Nederland kan worden aangeklaagd.

Carlsberg

Dat weerlegt MTB. “De Nederlandse rechtbank ís ontvankelijk,” zegt Demetri Chriss, directeur van MTB. “Heineken is vrijwel volledig eigenaar van Athenian en volgens Europees recht kan de eigenaar verantwoordelijk worden gesteld voor wangedrag van zijn dochter. Nu moet worden vastgesteld in hoeverre Heineken verantwoordelijk is.”

Inmiddels zou ook een andere Griekse brouwer, Olympic Brewery, de eerste stappen hebben gezet voor een schadeclaim in Nederland tegen Heineken. Olympic, onderdeel van het Deense Carlsberg en onder Griekenlandgangers bekend van Mythosbier heeft daartoe eind november de benodigde papieren bij de rechtbank ingediend. Olympic was niet bereikbaar voor commentaar

Heineken wijst alle aantijgingen af. “Wij zijn van mening dat Athenian geen mededingingsrechtelijke overtreding heeft begaan en dat MTB geen schade heeft geleden,” stelt een woordvoerder. “Daarnaast vinden we dat ze hun vordering op grond van het Griekse recht te laat hebben ingesteld.”

Heineken heeft geen voorziening getroffen voor eventuele schadeclaims.

Vertragingstactiek

Het concern beroept zich op het oordeel van de Griekse waakhond, die destijds stelde dat het moederconcern niet bij de malversaties betrokken was. “Dat is een verdraaiing,” meent MTB-directeur Chriss. “De Griekse autoriteiten oordelen alleen over Griekse bedrijven.”

Wel moet het hoogste rechtscollege van Griekenland zich er nog uitspreken over de vraag of het oorspronkelijke besluit van de kartelautoriteit wel deugt.

Chriss hekelt de ‘vertragingstactiek’ van Heineken. “Voor een kleine speler met beperkte mogelijkheden is het lastig om zich hiertegen te verzetten. We verkopen bier en met de opbrengst voeren we deze zaak tegen Heineken. Wij kunnen ze vervolgen maar hoe veel bedrijven houden dit vol?”

MTB zou er volgens Chriss nu veel beter hebben voorgestaan als Heineken het bedrijf in zijn beginjaren niet had dwarsgezeten. “Wij dachten eind jaren negentig, begin 2000 te groeien; de economie draaide toen goed er waren Olympische Spelen in Athene. Maar Heineken heeft onze groei gedwarsboomd. Maar we hebben de eurocrisis en corona desondanks doorstaan. Dat zou echter veel beter zijn gelukt als we wel in staat waren geweest ons marktaandeel in Griekenland op te bouwen. Daarom staan we 25 jaar later voor de rechter.”