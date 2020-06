Griekenland-protest verplaatst van Dam naar Museumplein

Boa's op de Dam. EPA/REMKO DE WAAL Beeld EPA

De organisatie verwacht niet dat er meer dan honderd mensen op de demonstratie af komen. Sterker nog: voor het stille protest zijn slechts honderd mensen benaderd. Meer zijn er niet welkom. Om een afstand van anderhalve meter te garanderen zouden kruisen op de grond worden aangebracht.

Toch durft de gemeente het risico niet aan. Bij de antiracismebetoging van maandag geloofden de organisatoren ook dat er maar enkele honderden mensen zouden komen. Dat werden er ruim meer dan vijfduizend.

Woensdag is in Den Haag opnieuw vergaderd over de zaak van de vluchtelingen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol liet weten er nog steeds weinig in te zien de kinderen hierheen te halen, ook al hebben honderd Nederlandse gemeenten aangeboden kinderen op te willen nemen. Het CDA sprak in dat verband van ‘een aflaat van een paar kinderen onderaan de vliegtuigtrap’.