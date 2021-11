Grensoverschrijdend: tientallen vrouwen ongepast benaderd door hulpverlener Veilig Thuis

Zorgwethouder Kukenheim: ‘Het is een afschuwelijke zaak, want vrouwen horen zich veilig te voelen bij een hulpverleningsorganisatie.’ Beeld ANP / ANP

Naast zijn ontslag is er aangifte gedaan. Tegen de man loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. Dat schrijven wethouder Simone Kukenheim (zorg) en burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief aan de raad.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is een ­organisatie van de gemeente Amsterdam en vijf omringende gemeenten, waaronder Diemen en Amstelveen, waar hulp wordt verleend aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De afdeling valt hiërarchisch gezien onder de GGD.

De man werkte nog niet zo lang bij Veilig Thuis toen hij in 2017 via WhatsApp toenadering begon te zoeken tot vrouwelijke cliënten die de organisatie om hulp hadden gevraagd. Hij deed dat meestal als de vrouwen hun traject bij Veilig Thuis bijna hadden afgerond. Hij probeerde afspraakjes met ze te maken buiten werktijd. “Het lijkt erop dat deze medewerker op een geraffineerde manier contact zocht na het afsluiten van de dossiers. Het is een afschuwelijke zaak, want vrouwen horen zich veilig te voelen bij een hulpverleningsorganisatie,” zegt wethouder Kukenheim.

Variërend in ernst

In een periode van enkele jaren benaderde hij 37 vrouwen, allen meerderjarig, met ongepaste verzoeken. In een paar gevallen leidde dit tot een afspraak. Van verkrachting of aanranding lijkt geen sprake te zijn. Volgens Kukenheim en Halsema ‘varieerde het gedrag in ernst’. Omwille van de privacy van de betrokkenen willen ze verder geen details bekendmaken. De zeden­politie heeft de zaak in onderzoek.

De man liep tegen de lamp toen deze zomer op 26 augustus een oud-cliënt zich bij Veilig Thuis meldde om te vertellen over het grensoverschrijdende gedrag van de medewerker. Hij werd nog diezelfde dag op non-actief gezet, waarna het gemeentelijke Bureau Integriteit een onderzoek begon. Dat onderzoek was op 1 november gereed, waarmee de volle omvang van het gedrag van de man bekend werd. Er volgde ontslag op staande voet, op 4 november werd ook aangifte tegen hem gedaan door Veilig Thuis.

Een gespecialiseerd bureau heeft contact gezocht met de (oud-)cliënten van Veilig Thuis die het betreft; acht vrouwen zijn niet bereikt. Ook met een oud-werkgever van de man is contact gezocht om te waarschuwen dat grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

Misbruik van positie

De man misbruikte zijn positie als hulpverlener en dat vinden Kukenheim en Halsema extra schrijnend. “Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar zou moeten zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste.”

De zaak is gemeld bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Ook zijn stappen gezet om een tuchtklacht tegen de man in te dienen, zodat hij nooit meer een baan krijgt in een vergelijkbare functie.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Amsterdam geconfronteerd wordt met ongepast gedrag door iemand die werkzaam is bij de gemeente. In juli trad wethouder Laurens Ivens af nadat tegen hem diverse klachten waren ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag richting medewerkers. Later werd duidelijk dat Ivens ook ongewenst contact zocht met vrouwen buiten de gemeente.

“Het is onvergelijkbaar,” zegt Kukenheim. “Dit was een eenmansactie van een medewerker die zeer geraffineerd te werk ging. We laten onafhankelijk onderzoek doen, onder andere naar de vraag hoe dit zo lang kon gebeuren zonder dat iemand het doorhad.”