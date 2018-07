Gregory van der Wiel verkoopt aandelen Balr.

De voetballer, die onder meer voor Ajax speelde, investeerde in 2013 in het bedrijf, dat opgericht is door zijn vriend en oud-voetballer Demy de Zeeuw.



Van der Wiels aandelen gaan naar de overgebleven aandeelhouders. Dat zijn oprichters Demy de Zeeuw, Juul Manders en Ralph de Geus en voetballer Eljero Elia, die later met Van der Wiel instapte als investeerder.



Omzet

Door de verkoop van de aandelen behaalt Van der Wiel een rendement van 2000 procent, vermeldt het persbericht, maar hoeveel dat oplevert wordt niet bekendgemaakt. De omzet van Balr. ligt inmiddels ruim boven de 10 miljoen euro.



Het kapitaal dat vrijkomt wil Van der Wiel deels in zijn investeringsfonds Block Party stoppen en deels voor de financiering van nieuwe ondernemingen in Noord-Amerika gebruiken.



"In Toronto zijn wij bezig met het oprichten van een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen van personal brands." Van der Wiel wil graag de rol van creative director aannemen in het team van de personal branding van bijvoorbeeld een atleet.



