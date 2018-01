Greg R. verdacht van betrokkenheid liquidatie Wessels

Hij is gearresteerd, maar justitie heeft hem al snel moeten vrijlaten bij gebrek aan bewijs.



Woensdagochtend was de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op de parkeerplaats bij het station van Breukelen, de Rotterdamse Arubaan Howard K. (43) en Schiedammer Tony de G. (33). Zij zouden de moord hebben uitgevoerd. Tony de G. heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Hij zegt dat Wessels al eerder had moeten worden doodgeschoten.



Op de achtergrond

Greg R. werd medio december gearresteerd omdat hij een rol zou hebben gespeeld op de achtergrond. Welke rol dat precies was volgens justitie, is nog niet duidelijk. Hij ontkent iets met de liquidatie van doen te hebben.



Advocaat Nico Meijering van Greg R.: "Hij is twee dagen in mijn bijzijn verhoord. Hij heeft alleen over de verdenkingen gesproken en niet over anderen. Hij heeft iedere verdenking gemotiveerd van de hand gewezen. Vervolgens is hij vrijgelaten, waarbij ik het er voor houd dat het Openbaar Ministerie te weinig bewijs heeft gezien om hem langer vast te houden."



Drugshandel

Greg R. en zijn familie, voornamelijk woonachtig in Vinkeveen, spelen al decennia belangrijke rollen in de onderwereld, ook in Amsterdam. Eén van de vluchtauto's is na de liquidatie van Wessels in Vinkeveen aangetroffen. Greg R. is geregeld veroordeeld voor drugshandel - zowel in Nederland als in Italië - en het witwassen van de opbrengsten.



De Rotterdamse rechtbank veroordeelde hem in mei 2012 tot 43 maanden cel voor zijn ondersteunende rol bij het invoeren van cocaïne uit Brazilië. Daar had justitie 2260 en 1230 kilo coke onderschept. R. heeft altijd betoogd dat hij in Brazilië was om plastische chirurgie te ondergaan en onroerend goed te kopen.



In Italië kreeg hij zes jaar en acht maanden. Na zeven maanden werd hij naar Nederland overgebracht.



Jongste kind

De laatste jaren is hij op vrije voeten. Hij zorgt naar eigen zeggen vooral voor zijn jongste kind. Hij kwam geregeld kijken bij het liquidatieproces Passage waarin zijn zoon Jesse vorig jaar door het gerechtshof tot levenslang is veroordeeld.



De 30-jarige Jaïr 'Jay' Wessels uit Amsterdam-Zuid was al jaren actief in het Amsterdamse criminele milieu. Hij leefde op zeer grote voet, hoewel hij geen legaal inkomen had. Zijn naasten worden nu vervolgd voor het witwassen van zijn drugswinsten.



