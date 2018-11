Greg R. opgepakt bij grote actie tegen Caloh Wagoh

Advocaat Nico Meijering bevestigt dat zijn cliënt Greg R., die een jarenlange celstraf uitzat voor internationale drugshandel, is aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.



R. en zijn familie spelen al decennia belangrijke rollen in de onderwereld, ook in Amsterdam. Hij is geregeld veroordeeld voor drugshandel - zowel in Nederland als in Italië - en het witwassen van de opbrengsten.



Zijn zoon Jesse R. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor meerdere liquidaties. Hij is volgens het gerechtshof betrokken bij alle vijf moordzaken uit het Passageproces, waarin zeven slachtoffers vielen.



De laatste jaren is Greg R. op vrije voeten, maar hij werd begin eind vorig jaar gearresteerd voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels op 7 juli in Breukelen. Hij werd na twee dagen verhoor weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs dat hij een wezenlijke rol heeft gespeeld.



Ondermijnende activiteiten

R. en het andere opgepakte clublid (48) zijn woensdag vastgezet voor verhoor en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Meijering zegt nog niet te weten wat de verdenking tegen zijn cliënt is. "Onze troepen zijn naar hem onderweg.''



Bij de actie, waaraan ongeveer achthonderd politiemensen meedoen, zijn op veertig plekken invallen gedaan, waaronder Amsterdam, aldus de politie. Volgens de woordvoerder richt de actie zich vooral op 'ondermijnende activiteiten' van leden van deze motorclub, die volgens de politie kan worden gezien als een criminele bende.



De invallen in woningen van leden van de club, bedrijfspanden en clubhuizen van Caloh Wagoh vonden plaats in de regio's Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland.



Aanslag Panorama

Drie leden van Caloh Wagoh zijn eerder al opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag met een anti-tankraket op het gebouw van de redactie van Panorama.



Justitie denkt dat Richard Z., de president van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh, de aanslag voorbereidde. Clubgenoot John P. zou uiteindelijk hebben geschoten en Mike van den B. zou hem daarbij hebben geholpen.



Ook de man die het wapen leverde waarmee in maart de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten, zou gelieerd zijn aan Caloh Wagoh.



Politie en justitie sluiten niet uit dat de motorclub voor geweldsklussen wordt ingezet door kopstukken uit de Amsterdams-Utrechtse onderwereld.