Greenpreace organiseert meerdaags ‘protestival’ op Schiphol

Greenpeace gaat actievoeren op Schiphol. Half december organiseert de milieuactiegroep een meerdaags ‘protestival’ op de luchthaven.

Bij de ‘niet-officiële actie’ wordt de luchthaven ‘in ieder geval een weekend omgetoverd tot festivalterrein’ laat Greenpeace weten. “Door binnen een centrale plek te claimen kan Schiphol Group letterlijk niet om de actie heen. De bezoekers van het festival zijn niet van plan om snel uit te checken.” De actiegroep wil nog niet al te veel over de acties kwijt ‘om Schiphol niet wijzer te maken.’

Hoe de actie in het weekend van 14 december er precies zal uitzien, wordt de komende weken bepaald. In ieder geval zullen actievoerders ook overnachten op de luchthaven. “Ons doel is niet om de reizigers te hinderen, maar om Schiphol aan te spreken op zijn impact op het milieu,” zegt campagneleider Dewi Zloch. “Want op de vraag hoe we de klimaatcrisis gaan stoppen blijft Schiphol akelig stil.”

De actie is uit aanvankelijk tweeduizend ideeën gekozen door bijna 17.000 mensen die de afgelopen weken bij een internetverkiezing uit drie mogelijkheden konden kiezen. Een actie waarbij ‘heel Nederland’ op hetzelfde moment zou opstaan voor het klimaat eindigde op de tweede plek. Een bezetting met kampeerders van Lelystad Airport op plek drie.

Grootschaliger

Volgens Zloch is de tijd van rustige acties voorbij. “In maart hebben we al een klimaatmars gehouden waar, ondanks de stromende regen heel veel mensen aan meededen. De klimaatcrisis is een onderwerp waar steeds meer mensen zich druk over maken. We willen een stapje verder gaan. We voeren al langer actie, maar deze worden grootschaliger.”

De actie valt in december samen met de politieke besluiten over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, groei van Schiphol en opening van Lelystad Airport. “Begin juli hebben we een rapport gepresenteerd waarin staat dat Schiphol jaarlijks 13,6 megaton CO2 uitstoot. Een paar dagen later kwam het kabinetsbesluit om Schiphol te laten groeien. Heel veel mensen maken zich daar boos over.”

“Dit worden geen officiële acties, maar al onze acties zijn veilig en vreedzaam. We zullen altijd met alle betrokkenen overleggen.” Het is volgens haar ook niet de bedoeling reizigers te storen. “Het zijn publieksvriendelijke acties.”

Sinds de boerenacties van begin oktober in Den Haag circuleren op sociale media ook oproepen om 29 oktober met tractoren naar Schiphol op te trekken. Veel actievoerende boeren vinden dat bij de stikstofproblematiek de luchtvaart uit de wind wordt gehouden, terwijl hun werk wel wordt getroffen. De organisatie achter de boerenprotesten in Den Haag heeft al laten weten niet achter acties op Schiphol te staan.