Greenpeace zet protest Schiphol Plaza door ondanks verbod

Een eerdere actie van Greenpeace in Amsterdam in 2012. Beeld ANP

Greenpeace mag voor haar 24-uursfestival wel op 14 en 15 december een actiedorp opzetten op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza.

Ook in de terminals van de luchthaven mag niet worden geprotesteerd, maar dat was Greenpeace toch al niet van plan. Het luchthaventerrein en de daarbij horende gebouwen zijn geen openbare ruimte – hoogstens openbaar gebied – maar de burgemeester is er wel verantwoordelijk voor de openbare orde. Dat geldt dus ook voor Schiphol Plaza.

Schuurmans vindt het vanwege de grote drukte op Schiphol Plaza niet verantwoord dat in het gebouw actie wordt gevoerd. Plaza is niet alleen een belangrijk toegangspunt voor de Schipholterminals en kantoorgebouwen, het is ook de hal voor het ondergrondse NS-station en een winkelcentrum.

Greenpeace zet door

Greenpeace vindt het Dellaertplein te klein voor de verwachte toeloop en zegt het oordeel van de burgemeester naast zich neer te leggen. “We gaan gewoon door, binnen en buiten,” zegt een woordvoerder van Greenpeace. “Mogelijke juridische stappen zijn we nog aan het onderzoeken.”

De actievoerders houden vol dat Schiphol Plaza wél openbare ruimte is. “Schiphol Plaza de meest centrale plek van het vliegveld. Het is heel gek als mensen die zich zorgen maken over grote vervuiler Schiphol, hun geluid niet mogen laten horen op de plek die er het meest toe doet. We hebben dit ook langdurig met de gemeente besproken.”

Als toch in de gebouwen wordt actie gevoerd, zal de Koninklijke Marechaussee, die op Schiphol verantwoordelijk is voor handhaving van de openbare veiligheid, ingrijpen. Eerder werden al acties van protesterende boeren die naar Schiphol wilden trekken, verboden.