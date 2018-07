Greenpeace plaatst 'lekkende oliepijplijn' voor ABP op Zuidas

Greenpeace wil met de actie teweegbrengen dat ABP zich terugtrekt als investeerder in de omstreden pijpleidingen voor teerzandolie in Canada en de Verenigde Staten.



APB belegt 738 miljoen euro in de productie van deze olie en de aanleg van de pijpleidingen. Greenpeace is al in gesprek geweest met APB, maar dat leidde niet tot een koerswijziging.



Kees Kodde, campagneleider Greenpeace Nederland: "Pensioengeld van ambtenaren en onderwijzers wordt geïnvesteerd in verwoestende teerzandolie. Veel internationale beleggers zijn hier al mee gestopt. Waarom belegt ABP daar dan nog wel in?"



Opwarming van de aarde

Om de productie en export van teerzandolie op te schroeven wordt in Canada en de VS gewerkt aan drie nieuwe pijpleidingen. "Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal anderhalve graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven."



Het winnen van de olie is volgens Greenpeace niet alleen schadelijk voor de natuur maar ook verwoestend voor het leefgebied van inheemse volkeren die in het gebied wonen waar de olie wordt ontgonnen. "Hun bos verdwijnt voor de ontginning van teerzanden en er worden pijpleidingen gepland dwars door hun leefgebied."



Bij de actie hoort ook een petitie van Greenpeace, met de naam Teerzandolie? Niet met mijn geld!.