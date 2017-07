Greenpeace bezet hoofdkantoor van Nuon om kolencentrale

De actievoerders wijzen ook op de crowdfunding die is gestart om de Hemwegcentrale te sluiten. Die is door ruim 42.000 mensen ondertekend en er is bijna 110.000 euro opgehaald, nog bovenop de vijf miljoen die onder meer energiebedrijf Vandebron en de gemeente Amsterdam hebben ingelegd.



Nuon heeft zich wel degelijk bereid verklaard de Hemwegcentrale te sluiten, maar wil dat niet doen zonder compensatie van de overheid voor de ontmanteling en de afvloeiing van het personeel. In totaal is daarvoor volgens Nuon 55 miljoen euro nodig.



Formatie

Maar Greenpeace vindt dat Nuon zelf zijn verlies moet nemen. Volgens Oulahsen veroorzaakt de kolencentrale een veelvoud van de compensatie die Nuon vraagt aan schade aan het klimaat en de volksgezondheid. Vandaar de eis daarover te onderhandelen.



Dat de bezetting nu plaatsvindt, is geen toeval. De sluiting van de kolencentrales komt allicht ook aan bod bij de formatiebesprekingen als onderdeel van de vraag hoe het nieuw te vormen kabinet denkt te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Woensdag werd de formatie even opgeschort voor een korte zomervakantie.



Sluiting

Donderdag kwam de Raad van State nog met advies over de manier waarop de overheid sluiting van de kolencentrales kan bewerkstelligen. Volgens de Raad van State kan dat niet door de energiebedrijven botweg hoge rendementseisen op te leggen waar kolencentrales nimmer aan kunnen voldoen. Maar sluiting opleggen kan wel, concludeerden de rechtsgeleerden.



Een schadevergoeding voor de energiebedrijven is niet eens per se nodig, als hen maar wel een redelijke overgangsperiode wordt gegund om de schade te beperken.