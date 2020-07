Green Light District wil De Wallen in een ander daglicht zetten

De Condomerie is een van de vijf ondernemingen die meedoet aan de Green Light Experience. Beeld Nosh Neneh

Als het hier kan, kan het overal. Met dat motto begon Green Light District vorig jaar met het verduurzamen van de stad. Want als de drukst bezochte vierkante kilometer van Europa groener kan, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Het initiatief, een samenwerkingsverband van onder andere de gemeente, TU Delft, De Groene Grachten, NV Zeedijk en De Gezonde Stad, heeft sinds deze week een stadswandeling langs groene plekken in het centrum. Anders dan de tours met drommen toeristen die voornamelijk oog hebben voor seks, drank en drugs, is deze wandeling van anderhalf uur gericht op de stadsbewoners zelf.

Hart van de stad

Green Light Experience is een rondleiding met een online gids voor Amsterdammers om hun eigen hart van de stad – in dit geval grofweg het gebied tussen het Singel en de Kloveniersburgwal – te herontdekken. Of zoals Suze Gehem, een van initiatiefnemers van de wandeling en de directeur van De Groene Grachten, zegt in het welkomstwoord: “We willen de Amsterdammers een reden geven om weer naar het oudste deel van de stad te komen.”

De wandeling past daarmee in de visie van burgemeester Femke Halsema, die er geen geheim van maakt dat ze de binnenstad terug wil veroveren op toeristen. In de gemeenteraad is al gesproken over andere locaties voor sekswerkers. Ook geldt al een beperking voor rondleidingen in het Wallengebied.

Bijen en insecten

Tijdens de tour hoor en lees je waarom Green Light District het overbevolkte en vaak vervuilde gebied weer groener wil maken. Hoe met vergroening, isoleren en zelfstandig energie opwekken de bijen en insecten terugkeren in de stad.

Vijf winkels van vijf duurzame ondernemers zijn onderdeel van de rondleiding. Deze zelfstandigen worden door het initiatief gesteund omdat ze gericht zijn op Amsterdammers en duurzaam werken. Volledig volgens het Amsterdamse klimaatakkoord dat een jaar geleden werd gesloten met wethouder van Duurzaamheid Marieke van Doorninck.

Een van de deelnemende bedrijven is The Upcycle Store in de smalle doorgang van Sint Annendwarsstraat, tevens het startpunt van Green District Experience. Eigenaar Tim Spekkens (29) geeft alle deelnemers aan de stadswandeling tassen gemaakt van zonwering.

“We zien in onze winkel zelden Amsterdammers,” zegt Spekkens tegen de eerste groep. Hij zag de wijk in een spookstad veranderen toen de toeristen weg waren. “Dat besef kwam hard binnen in coronatijd. Het was hier in de straat zo stil, het leek net een serie op Netflix.”

Zijn winkel, die artikelen verkoopt die zijn gemaakt uit afval, beleefde zware maanden. “Hopelijk pakken we op deze manier onze eigen stad weer een beetje terug van de toeristen.”

De andere ondernemers hopen met hem mee. Zo is de Condomerie al bijna een decennium lang CO2-neutraal. De tour leert dat er zelfs ­vegan condooms zijn en voor de echte diehard kan een schapendarm worden geregeld. In Hempstory wordt verteld over de duurzame voordelen van hennep. Door het snelle groeiproces zou de plant geschikt zijn voor de productie van papier, plastic en kleding zonder gebruik te maken van veel water, pesticiden of kunstmest.

De wandeling bestaat niet alleen uit korte visites aan de ondernemers. De kaart wijst de Amsterdammer ook op groene parkeerplaatsen, gevel­tuinen en aardgasvrije appartementen met waterpompen op de route. Volgens de initiatiefnemers kijkt elke Amsterdammer na deze anderhalf uur met andere ogen naar de stad.