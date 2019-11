Gratis wifi voor iedereen, op 50 plekken door de hele stad

De aansluiting van de meer dan vijftig wifi-locaties op het netwerk van publicroam kostte bijna 8000 euro. Beeld Reuters

Het had een aankondiging van zo’n tien jaar geleden kunnen zijn. Gratis wifi, voor iedereen, op plekken door de hele stad! Want ja, nog niet iedereen had destijds toegang tot het wereldwijde web. Inmiddels heeft 97 procent van de Amsterdammers een internetverbinding. Waarom dan nu zo’n groot netwerk, op meer dan vijftig plekken zoals kantoren van de gemeente, welzijnsorganisaties en buurthuizen? Zijn we hiermee niet een decennium te laat?



“Volgens mij moet je andersom rekenen,” zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Digitale Stad). “Er zijn nog steeds mensen die geen toegang tot het internet hebben, en zeker niet gratis.”

Veiligheid

Doel van de nieuwe wifi-locaties, waarvan er begin volgend jaar meer dan 200 moeten zijn, is vooral de veiligheid van het netwerk. “De gratis hotspots in de stad, die veel worden gebruikt door bijvoorbeeld Amsterdamse jongeren, zijn vaak niet veilig,” aldus de zegsvrouw. “Bij publicroam hoeven ze in elk geval hun gegevens niet achter te laten.”

Toch laat de gebruiker wel degelijk informatie achter. Een account moet worden gekoppeld aan een telefoonnummer. De inloggegevens komen binnen via een sms. Als de telefoon in de buurt van een publicroamnetwerk komt, logt het toestel automatisch in.

Publicroam, dat ook in andere steden actief is, legt daarbij persoonsgegevens vast: het mobiele nummer, waar, wanneer en welk toestel online gaat, zoals een smartphone, tablet of laptop. Accountgegevens worden zes maanden na opzegging verwijderd.

‘Zonder bijbedoelingen’

Volgens de woordvoerder heeft de gemeente het bedrijf goed onderzocht. Op de website van publicroam, waar alle wifi-locaties te vinden zijn, staat te lezen dat het een dienst is ‘zonder bijbedoelingen’. De gegevens van gebruikers zegt het bedrijf nooit te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij iemand daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

De kosten? De aansluiting van de meer dan vijftig wifi-locaties op het netwerk van publicroam kostte bijna 8000 euro. Jaarlijks betaalt de gemeente voor de dienstverlening ongeveer 3100 euro. Hoeveel dat wordt als het netwerk is uitgebreid tot meer dan 200 locaties is nog onduidelijk.