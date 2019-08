Gratis wasservice voor Amsterdamse eerstejaarsstudenten

De 'wasfeuten' van BlueMovement halen de was aan de deur op. Beeld -

‘Wasfeuten’ noemt de start-up BlueMovement de ingehuurde studenten, die 28 tot en met 30 augustus de was bij nieuwe studenten komen ophalen én dezelfde dag weer afleveren. De service komt uitsluitend langs bij adressen binnen de ring en Buitenveldert.

De ‘feuten’ geven aan huis meteen een kleine wasles en uitleg van de wasvoorschriften. “De studenten krijgen instructies over wat de wastekens in je kleding betekenen, hoe je moet strijken, drogen en hoeveel zeep je moet gebruiken,” zegt Max Pater van BlueMovement, aanbieder van wasmachine-abonnementen.

De tijdelijke service is in principe bedoeld voor eerstejaars, maar ook andere hulpbehoevende studenten mogen een aanvraag doen. “Als er in een studentenhuis nog andere was is, dan kunnen we die ook wel meenemen.” Dinsdag, aan het eind van de middag, zijn er voor de eerste ophaaldag elf wasbeurten aangevraagd.

Aanmelden voor de wasservice kan op de website.