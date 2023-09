Gratis schoolontbijt

Het interieur van de Centrale Keuken Gemeentelijke Kindervoeding op Utrechtsedwarsstraat 28-30. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Als in 2015 blijkt dat een op de drie Amsterdamse basisschoolleerlingen zonder ontbijt in de klas verschijnt, wordt in de gemeenteraad gepleit voor plaatsing van noodijskasten op scholen. SP en VVD stemmen tegen, volgens de liberalen hoort de verantwoordelijkheid voor het ontbijt niet op school thuis.

Een vergelijkbare discussie werd eind negentiende eeuw gevoerd, toen er zorgen waren over de gezondheid van kinderen van naar de stad getrokken arbeidsmigranten. Confessionele en liberale politici wilden destijds niets weten van verstrekking van kleding en voeding op volksscholen, zoals voorgesteld door het Amsterdamse schoolhoofd Adriaan Gerhard. In 1904 stemde de gemeenteraad alsnog in met subsidie voor schoolvoeding en in 1916 nam de gemeente de taak over van de Vereniging Kindervoeding.

Amsterdam stopte in 1965 met het gratis verstrekken van schoolvoeding en kleding, na invoering van de Algemene Bijstandwet.