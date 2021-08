Gratis regenboogvlaggen uitgedeeld na brand in studentenflat in West

Initiatiefnemer Tirza Gevers, Queer Club West-lid Ilias Zian en flatbewoner Julia Zegerling nemen de eerste vlag in ontvangst. Beeld Gemeente Amsterdam

Queer Club West organiseerde een inzamelingsactie voor de vlaggen, waarmee inmiddels ruim 9000 euro is opgehaald – drie keer meer dan het streefbedrag.

De eerste regenboogvlag werd woensdagochtend bij het stadsloket in West symbolisch in ontvangst genomen door initiatiefnemer Tirza Gevers, Queer Club West-lid Ilias Zian en flatbewoner Julia Zegerling. Door zoveel mogelijk regenboogvlaggen en posters uit te delen willen ze laten zien dat iedereen welkom en veilig is in West.

De actie geniet veel belangstelling, zegt een woordvoerder van het stadsdeel. “Dinsdag aan het eind van de dag stonden er zelfs al mensen, maar toen moesten de vlaggen nog geleverd worden.” Woensdag werden de eerste 50 vlaggen gebracht, donderdag ontving het stadsdeel 600 vlaggen. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

Demonstratie

Het uitdelen van de regenboogvlaggen en posters is een reactie op de brand bij de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat vrijdag. Daardoor raakten tien appartementen onbewoonbaar. Vermoedelijk zijn de regenboogvlaggen in de brand gestoken. De flat had eerder al te maken met lhbtq-gerelateerde incidenten.

Studentenhuisvester Duwo verbiedt ter bevordering van de brandveiligheid het ophangen van regenboogvlaggen in de gangen van de flat. Bewoners wordt verzocht de vlaggen achter het raam te plakken. Dat verzoek leidde tot veel verontwaardigde reacties.

Donderdag wordt om 17.00 uur een demonstratie gehouden. Demonstranten lopen vanaf het Mercatorplein naar de Krelis Louwenstraat in West.