Gratis Pesachmaaltijd voor online seideren: ‘Dit geeft een gemeenschapsgevoel’

Dinsdag zijn achthonderd seiderschotels en vijftienhonderd maaltijden voor de seideravond van woensdag rondgebracht. Beeld Dingena Mol

Het is een ongebruikelijk gezicht tussen de hoge kantoorpanden aan De Boelelaan in Buitenveldert: een lange tafel met matzes, seiderschotels, dozen gevuld met onder meer viskoekjes, zalmfilet en aardappelkugel en flessen druivensap – alles koosjer. Om ondanks de coronacrisus toch een mooie en veilige Pesach, het Joodse Pasen, te kunnen vieren, besloten de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG) en de Joods Liberale Gemeente (LJG) de handen ineen te slaan.

Dinsdag zijn achthonderd seiderschotels en vijftienhonderd maaltijden voor de seideravond van woensdag rondgebracht. Ook werden er honderd maaltijdpakketten afgehaald bij de ‘stand’ tussen de kantoorpanden. Alles is gratis om de mensen op een veilige manier een onvergetelijke seideravond te bezorgen.

Jacques Barth en Marie Judille zijn dinsdagochtend uit Haarlem gekomen om hun pakket zelf op te halen. Ze vinden het een fantastisch initiatief. “In deze tijd ben je al in de war. Je vreest voor je kinderen en kunt je kleinkinderen niet knuffelen,” zegt Judille. Pesach, een feestdag waarop Joden de uittocht uit Egypte herdenken, wordt door de meeste Joden met familie of vrienden gevierd. Maar dat zit er dit jaar niet in. “Dit geeft toch een gemeenschapsgevoel. We gaan nu samen online seideren,” zegt ze.

Tofaha Elias, die in de rij staat, viert Pesach normaalgesproken in het buitenland, met haar familie in Engeland. “Daar kan ik nu niet naar toe. Dus vier ik het dit jaar maar in mijn eentje, dan is zo’n maaltijd wel fijn.”

Onvergetelijke seideravond

In een begeleidende brief die wordt meegegeven staat: ‘Deze Pesach is anders dan alle andere. De coronapandemie maakt het onmogelijk om de seider te vieren zoals we dat gewoon zijn, in (vaak grote) groepen met familie, vrienden en andere gasten. Ook de voorbereidingen voor de seider zijn ingewikkelder dan in andere jaren. Daarom hebben we (…) alles op alles gezet om u toch een onvergetelijke seideravond te bezorgen.’

De maaltijd bestaat uit groentesoep met matzeballen, viskoekjes met mierikmayonaise, gremsjeliesj (Pesachgebak van matzes), zalmfilet op een bedje van curry spitskool, aardappelkugel, salades en chocolademousse.

Een groot deel van de pakketten wordt bij ouderen en risicogroepen thuisbezorgd. Yoran Boeken, een van de bezorgers, gaat dinsdag met een volgeladen bus met Pesachpakketten naar zeventig adressen. Een van de adressen is bij Chaim Benistant, zijn vrouw en hun tweeling. Normaalgesproken viert het gezin Pesach met de ouders en grootouders en andere familieleden erbij. Nu zit ieder in zijn eigen huis, met de rondgebrachte maaltijden van cateringbedrijven H. Baron Catering en Chef on Wheels van Chanan Weijel.

Benistants familie heeft afgesproken woensdagavond met z’n allen te videobellen via Zoom, zodat ze toch bij elkaar zijn. “Het wordt een beetje anders dit jaar. Het is samen eten op afstand, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. We zetten de camera wel bij de tweeling neer zodat iedereen hen kan zien,” zegt Benistant.

Beeld Dingena Mol

Verbonden

Het volgende adres is een alleenstaande, oudere vrouw. Ze staat bovenaan de trap en vraagt bezorger Yoran Boeken de maaltijd op de bovenste trede te zetten. Ze zet snel een stap achteruit als Boeken de trap op loopt. “Vroeger kookte ik de Pesachmaaltijd zelf voor mijn gezin. Nu ben ik alleen en ga ik de winkel niet meer in. Ik ben daarom erg blij met deze actie,” zegt de vrouw die liever anoniem blijft.

Bij de volgende bestelling pakt Iris Gelber twee pakketten aan. “Dit is zo mooi. We zijn op deze manier met elkaar verbonden. De Joodse gemeente gaat morgen met tweehonderd leden samen Pesach vieren. Dit jaar wordt het een digitale seider,” zegt Gelber.