Gratis ov op zaterdag voor kinderen en steun voor meer Amsterdamse gezinnen

De komende twee jaar kunnen kinderen uit gezinnen van wie de ouders tot 150 procent van het sociaal minimum verdienen aanspraak maken op regelingen als gratis sporten. Beeld Dingena Mol

Tot nu toe kunnen alleen kinderen uit gezinnen waar tot 120 procent van het sociaal minimum verdiend wordt (jaarlijks zo’n 26.000 euro) gebruik maken van speciale regelingen voor kinderen als gratis sporten of een tegoed voor schoolspullen, maar dat wordt uitgebreid tot gezinnen die 150 procent van het sociaal minimum verdienen (zo’n 33.000 euro per jaar).

Het is een volgende stap nadat de coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 bij de presentatie van de begroting voor 2023 vorige maand al extra geld had aangekondigd. Wethouder Hester van Buren (Financiën) maakte toen bekend dat alle armoederegelingen worden uitgebreid van 120 procent naar 130 procent van het sociaal minimum. Dat zou nodig zijn om de ‘armoedeval’ van werkende minima met kinderen tegen te gaan.

Lagere middenklasse

Het was met name de VVD die dit onvoldoende vond en ervoor pleitte om alle armoederegelingen uit te breiden naar 150 procent van het sociaal minimum. VVD-fractievoorzitter Claire Martens wilde zo de lagere middenklasse in de stad bereiken. Dat bleek een brug te ver voor andere partijen, maar wel wist ze een meerderheid met in ieder geval PvdA, GroenLinks en D66 te bereiken om kinderen de komende twee jaar extra bij te staan.

Volgens de laatste cijfers van het CBS uit 2020 worden ongeveer 35.500 Amsterdamse kinderen geholpen. Dat is ongeveer een kwart van alle kinderen. Martens: “Op deze manier kunnen we in uitzonderlijke tijden ervoor zorgen dat kinderen zo goed als mogelijk kunnen doorgaan met hun dagelijks leven.” D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk zegt dat het ervoor zorgt dat in deze dure tijd kinderen uit gezinnen met middeninkomens niet tussen wal en schip vallen. Geschat wordt dat er zo’n 3 miljoen euro voor de plannen nodig is.

Gratis met ov

De gemeenteraad wil daarnaast dat alle Amsterdamse kinderen van vier tot en met elf jaar op zaterdag gratis reizen. Op initiatief van PvdA en Denk vraagt een raadsmeerderheid het college om met vervoersbedrijf GVB een voorstel uit te werken. De geschatte kosten hiervan liggen op 1 miljoen euro. Volgens Denk-raadslid Süleyman Koyuncu is het een eerste stap om het ‘veel te dure openbaar vervoer’ enigszins betaalbaar te maken.

PvdA-raadslid Farley Asruf is ook blij dat Amsterdam hier geld voor wil vrijmaken. “Ik krijg veel verhalen binnen van ouders die het openbaar vervoer voor hun kinderen niet meer kunnen betalen. Door in ieder geval op zaterdag het openbaar vervoer gratis te maken willen we deze kansenongelijkheid terugdringen.”



GroenLinks, D66 en Lijst Kabamba zijn ook enthousiast, maar tegengas komt er vanuit JA21. Raadslid Kevin Kreuger zegt dat hij niet ziet hoe dit de meest effectieve manier is om de juiste groepen te bereiken. “Doe nou meer wat rechtstreeks de echte minima helpt. Waarom zou iemand uit een rijker gezin gratis ov moeten hebben?”

Bruggen over het IJ

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken een paar honderd moties ingediend om hun politieke wensen gerealiseerd te zien, na de bekendmaking van de begroting eind september. De extra steunmaatregelen zijn nu mogelijk omdat de gemeente volgend jaar onder meer flink meer geld vanuit Den Haag krijgt. Dat betekent wel dat dit in principe tijdelijke maatregelen zijn, waar daarna – als de wens er is om ze voort te zetten – opnieuw geld voor gevonden moet worden.



Donderdagavond wordt gestemd over alle moties. Ook voorstellen voor gratis menstruatieproducten voor wie die niet kan betalen, ondernemers verantwoordelijk stellen voor zwerfvuil op straat én de oproep de bruggen over het IJ hoog op de agenda te houden, lijken te worden aangenomen.