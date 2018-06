Gratis leesvoer voor reizigers die doorlopen op station Zuid

Op werkdagen reizen zo'n 50.000 treinreizigers via station Amsterdam Zuid. De meesten lopen niet door en blijven boven direct bij de trappen wachten op hun trein.



Dit zorgt in de spits voor drukte op de krappe perrons, met soms rijen tot onderaan de trappen tot gevolg.



ProRail is daarom gestart met een proef om reizigers beter over het perron te spreiden. Reizigers die verder doorlopen naar de 'groene zones' kunnen via een speciale app onder meer gratis tijdschriften lezen en spelletjes spelen.



Meer reizigers

Met de opening van de Noord/Zuidlijn in juli verwacht de spoorbeheerder dat het aantal reizigers op Amsterdam Zuid verder toeneemt.



De proef is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de drukte op de perrons beter te beheersen en duurt een jaar.



