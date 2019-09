Gratis bezems voor de wijk: jaartje geduld aub

Het plan was in een keer drieduizend bezems uit te delen. Het stadsdeel bracht dit terug tot duizend. Beeld Shutterstock

Het is een nieuw wapen in de strijd tegen de vervuiling van de binnenstad: het stadsdeel gaat duizend bezems verspreiden onder inwoners. Belangstellenden kunnen hun bezem later deze maand gratis afhalen op een van de tien uitgiftepunten. Bij voldoende animo komen er nog eens tweeduizend exemplaren bij.

Michel van Wijk legde zijn bezemplan ruim een jaar geleden voor aan het bestuur van het stadsdeel. “In mijn buurt zijn mensen die hun stoep vegen,” zegt Van Wijk. “Dat vind ik een aanstekelijk gezicht. Ik dacht: waarom doen we dat niet met meer inwoners?”

Het sympathieke voorstel kreeg een plek op De stem van het Centrum, een digitaal platform van het stadsdeel waarop inwoners plannen kunnen indienen. Daar kreeg het honderden likes van medebewoners van de binnenstad, en daarna ook de steun van het stadsdeelbestuur dat budget beschikbaar stelde voor de uitvoering.

Tot zover het goede nieuws. “Eerst was het vier maanden doodstil,” zegt Van Wijk. “Dat verbaasde me, na de enthousiaste ontvangst van het plan. Het was ook vervelend, want mensen die op mijn plan hadden gestemd, hielden mij op straat aan om te vragen waar de bezems toch bleven.”

Na de jaarwisseling kreeg hij een uitnodiging om mee te praten over de uitwerking van het plan. Daar hoorde hij dat zijn voorstel om drieduizend bezems uit te delen was veranderd in duizend stuks om te beginnen. “Maar om impact te hebben, moet het vegen zichtbaar zijn. Zien vegen, doet vegen. Met duizend bezems lukt dat niet.”

Vaste bezemleverancier

Het stadsdeel bleek ook nog een vaste bezemleverancier te hebben. “Ik had een offerte aangevraagd die veel gunstiger uitpakte. Die leverancier kon dezelfde kwaliteit bezems leveren voor de helft van de prijs en met een levertijd van drie weken in plaats van zeven. Daar viel niet over te praten. Het stadsdeel moest per se met de vaste leverancier in zee.”

Voor de zomer trok Van Wijk zich terug uit het project, sadder, wiser en zonder bezem. “De suggestie van een initiatief als De Stem van Centrum is dat burgers worden betrokken. In de praktijk leidt het vooral tot teleurstelling, zelfs bij zoiets simpels als het uitdelen van bezems.”

Van Wijk is niet de eerste die zijn ­beklag doet over het platform voor participatie. Voor de zomer klopte Dennis van der Wal aan bij de stadsdeelcommissie met het voorstel het platform maar op te doeken. Zijn voorstel voor groene trambanen was aangenomen, daarna bleek het stadsdeel er helemaal niet over te gaan.

In het geval van de bezems erkent het stadsdeel dat het lang heeft geduurd. Van Wijk is verzocht om als initiatiefnemer later deze maand toch het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. “Ik zal dat vriendelijk glimlachend doen,” zegt Van Wijk. “Maar dit moet voortaan echt beter gaan.”