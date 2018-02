Grapperhaus: voorlopig geen extra agenten naar Amsterdam

Toch komt die er de komende maanden zeker nog niet. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie sprak vrijdagmiddag op het hoofdbureau op de Elandsgracht met burgemeester Jozias van Aartsen en hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg, onder meer over de recente moord op de pas 17-jarige Bouchikhi.



Het gesprek was onderdeel van een reeks werkbezoeken die de minister in het hele land aflegt om te praten met lokale bestuurders, maar was vanwege het drama eerder dan gepland.



De gebeurtenissen op Wittenburg hebben de minister getroffen, zei hij. "Ik ben zelf Amsterdammer. Ik vind het vreselijk wat daar is gebeurd."



Oplossing

De Amsterdamse driehoek had misschien de stille hoop dat de minister meteen met een oplossing zou komen, maar dat is niet gebeurd. De komende maanden gaat Grapperhaus - in overleg met lokale bestuurders in het hele land - kijken hoe hij de 267 miljoen euro gaat verdelen die hij na de kabinetsformatie heeft gekregen.



Er komen over het hele land in ieder geval 480 agenten bij, maar pas daarna wordt duidelijk of en hoeveel daarvan naar Amsterdam gaan. De minister benadrukte dat niet alleen in Amsterdam om meer agenten wordt gevraagd.



"Ik heb goede aandacht voor de problemen in Amsterdam, anders was ik niet gekomen, maar ook in andere delen van het land is vraag naar meer politiecapaciteit."



Wijkagenten

Grapperhaus hamerde er verder op dat vooral wijkagenten belangrijk zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. "Wijkagenten kennen alles en iedereen."



"Ze weten precies wat er gebeurt en spreken een aardig woordje over de grens. Daar moeten we heel erg op blijven focussen."



