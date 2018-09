Granaat in Diemen ontplofte vermoedelijk bij verkeerde woning

Trappenhuis van de flat

Na het sporenonderzoek troffen rechercheurs op de galerij de pin van de granaat aan. Die pin is vlak voor de ontploffing door de dader uit de granaat getrokken. De dader moet haast wel op dat moment zelf op de galerij hebben gestaan en binnen enkele seconden een schuilplaats hebben gezocht.



Vermoedelijk is de dader gevlucht via het trappenhuis van de flat. Het is onduidelijk hoe de dader er uitzag, met welk vervoersmiddel hij is gevlucht en of hij mogelijk een of meer handlangers had. Het is ook onduidelijk hoe de dader is binnengekomen in het flatgebouw. Mogelijk is hij achter een bewoner aan naar binnen geglipt. De politie gaat ervan uit dat de dader niet zelf in de flat woont.



Tientallen kogeltjes

Bij het ontploffen van dit type handgranaat, vermoedelijk afkomstig uit voormalig Joegoslavië, worden tientallen kogeltjes weggeslingerd. Die kogeltjes slaan in een grote straal om de explosie met een enorme kracht in.



Beloning van 10.000 euro

De Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die deze zaak oplost.



